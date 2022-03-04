Росреестр Прикамья: на образованные земельные участки нужны новые договоры аренды

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Одна пермская компания арендовала земельный участок в Пермском районе. В результате использования из исходного участка были образованы три. Компания обратилась в орган регистрации прав с дополнительным соглашением об изменении предмета договора. Регистрация была приостановлена.Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.Если земельные участки образованы из участков, используемых на основании договоров аренды, аренда на образованные земельные участки автоматически не переносится.Заключить дополнительное соглашение к «старому» договору аренды о том, что предметом договора будут новые земельные участки, нельзя.В отношении образованных земельных участков необходимо заключить новые договоры аренды на тех же условиях, что были указаны в договоре аренды на исходный земельный участок. При этом договоры аренды на образуемые земельные участки заключаются без проведения торгов (конкурсов, аукционов) (п. 4 ст. 11.8 Земельного кодекса РФ).Новый договор аренды и соответствующее заявление должны быть представлены на регистрацию в Росреестр через офис МФЦ или в электронном виде через портал Росреестра: http://rosreestr.gov.ru/.