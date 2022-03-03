В Перми к десяти годам лишения свободы приговорен сбытчик наркотических веществ

13.32 Пятница, 11 марта 2022
Пермский край: новости дня
Дзержинским районным судом города Перми осужден 47-летний житель села Култаево, обвинявшийся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 и пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ, сообщает Пермское ЛО МВД России на транспорте.

В начале июня прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия транспортными полицейскими Перми был установлен и задержан мужчина, который осуществлял закладки наркотических средств на территории города.

При личном досмотре, обыске по месту жительства и в тайниках-закладках сотрудники полиции обнаружили более 120 граммов наркотических средств. Тогда же в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного положениями статьи 228.1 УК РФ.

Следствием было установлено и доказано, что злоумышленник получил от соучастника адрес места хранения крупной партии наркотического средства. Выполняя отведенную ему в составе группы роль «закладчика», он доставлял расфасованное наркотическое средство к местам сбыта.

Судом фигурант уголовного дела был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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