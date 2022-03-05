«ВКонтакте» за две недели побила рекорды по активности пользователей
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«ВКонтакте» фиксирует бурный росте различных видов активности за последние две недели. И, не упуская шанс привлечь новых пользователей, предлагает программы поддержки авторов.
По данным платформы, резкий рост сейчас показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео, в 2 раза — клипов (коротких вертикальных видео формата storiеs). 8 марта платформа достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.
Кроме того, во «ВКонтакте» активно начали регистрироваться новые пользователи — за последние две недели ежедневная аудитория соцсети выросла на 300 000 пользователей, число ежедневных регистраций выросло почти на 20%. Также на 20% за две недели выросло число добавлений в друзья. Компания уверена, что в дальнейшем эти показатели будут только расти.
Стоит отметить, что платформа не упускает шанс привлечь новых пользователей на фоне санкций, введенных зарубежными соцсетями: запущен ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей, запущена программа поддержки авторов — соцсеть временно отказалась от прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому авторы получат 100% дохода от показа рекламы во «ВКонтакте».
По данным платформы, резкий рост сейчас показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео, в 2 раза — клипов (коротких вертикальных видео формата storiеs). 8 марта платформа достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.
Кроме того, во «ВКонтакте» активно начали регистрироваться новые пользователи — за последние две недели ежедневная аудитория соцсети выросла на 300 000 пользователей, число ежедневных регистраций выросло почти на 20%. Также на 20% за две недели выросло число добавлений в друзья. Компания уверена, что в дальнейшем эти показатели будут только расти.
Стоит отметить, что платформа не упускает шанс привлечь новых пользователей на фоне санкций, введенных зарубежными соцсетями: запущен ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей, запущена программа поддержки авторов — соцсеть временно отказалась от прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому авторы получат 100% дохода от показа рекламы во «ВКонтакте».
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