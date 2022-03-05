«ВКонтакте» за две недели побила рекорды по активности пользователей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«ВКонтакте» фиксирует бурный росте различных видов активности за последние две недели. И, не упуская шанс привлечь новых пользователей, предлагает программы поддержки авторов.По данным платформы, резкий рост сейчас показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео, в 2 раза — клипов (коротких вертикальных видео формата storiеs). 8 марта платформа достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.Кроме того, во «ВКонтакте» активно начали регистрироваться новые пользователи — за последние две недели ежедневная аудитория соцсети выросла на 300 000 пользователей, число ежедневных регистраций выросло почти на 20%. Также на 20% за две недели выросло число добавлений в друзья. Компания уверена, что в дальнейшем эти показатели будут только расти.Стоит отметить, что платформа не упускает шанс привлечь новых пользователей на фоне санкций, введенных зарубежными соцсетями: запущен ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей, запущена программа поддержки авторов — соцсеть временно отказалась от прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому авторы получат 100% дохода от показа рекламы во «ВКонтакте».