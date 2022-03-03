Пермяк выплатил долги курганца, чтобы не лишиться недавно приобретенного Porsche Cayenne

09.34 Пятница, 11 марта 2022
Пермский край: новости дня
В отдел судебных приставов по взысканию штрафов по г. Перми № 1 поступило поручение коллег из Курганской области о наложении ареста на транспортное средство Porsche Cayenne. Его владелец имел задолженность по налогам в размере 100 тысяч рублей и неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму более 210 тысяч рублей.

В ходе исполнительных производств было установлено, что принадлежащей должнику автомобиль находится в Перми. При взаимодействии с ГИБДД судебные приставы выяснили его постоянное место парковки. Когда машина в очередной раз подъезжала по данному адресу, дорожные полицейские задержали ее. Проверка документов показала, что гражданин, находящийся за рулем Porsche, является собственником транспортного средства по договору купли-продажи, вот только зарегистрировать машину на свое имя не торопился. При этом у нового владельца истек срок действия водительского удостоверения, что стало основанием для составления сотрудниками ГИБДД административного протокола по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим данного права».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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