Прикамский Росреестр подвел итоги индивидуального жилищного строительства за февраль

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра, в феврале в Пермском крае построено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 925 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки.В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный район – 295 домов, на втором месте – город Пермь, где построено 110 домов. На третьем месте – Краснокамский городской округ – 43 дома, на четвертом месте – Кунгурский муниципальный округ – 39 домов, на пятом – Лысьвенский городской округ - 38 домов.По итогам февраля отмечается преимущественно одноэтажное строительство, в основном, в территориях, удаленных от краевой столицы.Двухэтажные дома строятся, как правило, в крупных городских агломерациях – Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Чайковском, Добрянке, Верещагино и Пермском районе.Трехэтажные дома составляют всего 1 % от всех построенных домов: в Пермском районе построено 6 трехэтажных домов, в Перми – 2 и по одному дому в Березниках и Александровске.Средняя площадь домов составляет от 100 до 150 кв. м. Самые большие дома построены в Кишерти – 292 кв. м, Лысьве – 229 кв. м, Перми – 176 кв. м, Горнозаводске – 168 кв. м и Добрянке – 160 кв. м.В Коми-округе зафиксированы самые скромные дома: Юсьва – 55 кв. м, Гайны – 64 кв. м, Юрла – 65 кв. м.Напомним, Пермский край участвует в проекте Росреестра «Земля для стройки». На Публичной кадастровой карте http://pkk.rosreestr.ru любой гражданин может выбрать сформированный под индивидуальное жилищное строительство земельный участок и направить заявку на его предоставление.