В Прикамье открыта горячая линия по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае работает горячая линия Уполномоченного по защите прав предпринимателей.Горячая линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00, телефоны: (342) 237-54-45, 237-54-46.Предприниматели, у которых возникли вопросы в ходе осуществления деятельности, в том числе в связи с введенными в России санкционными ограничениями, а также те, чьи права и законные интересы нарушены, могут обратиться на горячую линию.Также можно заполнить форму на официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanbiz59.ru/ или направить обращение по электронной почте perm@ombudsmanbiz.ru.Актуальная информация о мерах поддержки бизнеса размещается на официальном телеграм-канале Прикамский бизнес-омбудсмен https://t.me/permombudsmanbiz.Вам обязательно ответят и постараются помочь.