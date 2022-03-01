В Прикамье открыта горячая линия по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций
Пермский край: новости дня
В Пермском крае работает горячая линия Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Горячая линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00, телефоны: (342) 237-54-45, 237-54-46.
Предприниматели, у которых возникли вопросы в ходе осуществления деятельности, в том числе в связи с введенными в России санкционными ограничениями, а также те, чьи права и законные интересы нарушены, могут обратиться на горячую линию.
Также можно заполнить форму на официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanbiz59.ru/ или направить обращение по электронной почте perm@ombudsmanbiz.ru.
Актуальная информация о мерах поддержки бизнеса размещается на официальном телеграм-канале Прикамский бизнес-омбудсмен https://t.me/permombudsmanbiz.
Вам обязательно ответят и постараются помочь.
Горячая линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00, телефоны: (342) 237-54-45, 237-54-46.
Предприниматели, у которых возникли вопросы в ходе осуществления деятельности, в том числе в связи с введенными в России санкционными ограничениями, а также те, чьи права и законные интересы нарушены, могут обратиться на горячую линию.
Также можно заполнить форму на официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanbiz59.ru/ или направить обращение по электронной почте perm@ombudsmanbiz.ru.
Актуальная информация о мерах поддержки бизнеса размещается на официальном телеграм-канале Прикамский бизнес-омбудсмен https://t.me/permombudsmanbiz.
Вам обязательно ответят и постараются помочь.
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