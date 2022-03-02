В Чусовом судебные приставы взыскали уголовный штраф за незаконное использование чужого товарного знака

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница г. Чусового Пермского края, не имея соответствующего соглашения с правообладателем, приобрела на одном из рынков Екатеринбурга заведомо контрафактную продукцию — образцы обуви товарных знаков «Adidas AG» и «NIKE».Впоследствии она перевезла кроссовки в Чусовой и выставила на продажу в одном из торговых центров под видом оригинальной продукции. В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, в торговой точке было обнаружено и изъято 120 пар поддельной обуви. Экспертиза показала, что все изделия произведены без учета требований к маркировке, качеству и используемым материалам. Причиненный компаниям-правообладателям ущерб составил свыше 1 млн рублей.Приговором суда женщина была осуждена по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Осужденной было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 120 тысяч рублей с рассрочкой его уплаты сроком на 12 месяцев.