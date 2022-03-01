В рамках госпрограммы «Развитие образования»: в Москве подвели итоги реализации грантовых проектов в 2021 году

14.07 Среда, 9 марта 2022
Пермский край: новости дня
3–4 марта 2022 г. в г. Москве состоялся Всероссийский семинар «Оценка достигнутых результатов реализации грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка», проведенный ООО «Верконт Сервис» в рамках государственного контракта с Министерством просвещения Российской Федерации.

Всероссийский семинар, участниками которого сталиболее100 человек – представители организаций-грантополучателей, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, представители организаций, которые заинтересованы в организации и проведении мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, был посвящен обсуждению итогов реализации проектов в 2021 году получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка.

В рамках работы семинара представители организаций-грантополучателей репрезентовали результаты реализованных в 2021 году грантовых проектов (ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.Н. Рудомино», ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»).

В ходе семинара посредством заслушивания докладов и проведения дискуссий состоялось широкое обсуждение участниками наиболее успешных и перспективных мероприятий (практик), направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка в рамках реализации субсидий в рамках множества различных направлений (реализация массовых открытых онлайн-курсов, развитие открытого образования на русском языке, функционирование образовательных центров, конкурсные технологии).

Семинар, прошедший в очной форме и транслировавшийся в сети, позволил его участникам обменяться положительным опытом внедрения эффективных практик по поддержке, распространению и популяризации русского языка, обсудить проблемы, с которыми они сталкивались в процессе реализации грантовых проектов и программ, уделить внимание ошибкам распространения практик, найти комплексные решения по их результативной диссеминации, оценить уровень достигнутых результатов реализации грантов и подвести итоги отчетной кампании.

В заключение семинара всем участникам мероприятия были вручены сертификаты.
С записью семинара можно ознакомиться по ссылке https://grant.vercont.ru/event/50.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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