«Горьковка» ждет ветеранов и поклонников Александры Коллонтай

12.37 Среда, 9 марта 2022
Пермский край: новости дня
9 марта в пермской краевой библиотеке Горького откроется выставка к юбилею Александры Коллонтай и соберется клуб «По волнам нашей памяти».

«Первая в мире»: выставка, посвященная Александре Михайловне Коллонтай, 16+.

9 марта исполнилось 70 лет со дня её смерти. Александра Коллонтай считается первой женщиной-послом и министром Советского Правительства, секретарем Международного женского секретариата при Коминтерне, советским полпредом и торгпредом в Норвегии, Мексике, Швеции. На выставке представлены книги о жизни и деятельности Александры Михайловны, ее работы, статьи и речи выступлений разных лет, статьи из журналов. Отдел соц.-эконом. литературы (правое крыло, 3 этаж), 236-21-20 (доп. 117).

В 14:00 состоится встреча клуба ветеранов «По волнам нашей памяти», 16+.

Будут затронуты две темы: «Память и внимание» и «Арт-терапия». Первая часть познакомит с видами памяти и внимания, тематической литературой. Гости узнают, как улучшить память и развить способности мозга. Запланирована и практика: упражнения для тренировки мозга и замедления его старения. Во второй части встречи ее участники познакомятся с арт-терапией, узнают, как с помощью творчества можно улучшить ментальное здоровье.

Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для записи и справок: 238-35-29.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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