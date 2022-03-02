В Перми решение суда было исполнено после резонанса в СМИ
Пермский край: новости дня
Свои пять минут славы получил житель краевой столицы. Вот только региональная известность не принесла ему счастья, но побудила исполнить решение суда.
Ранее на одном из телеканалов Прикамья вышел новостной сюжет о том, что сотрудникам межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю удалось разыскать имущество должника, которое его родственник пытался продать на одной из торговых интернет-площадок. Автомобиль «Lada Largus» был арестован и ожидал реализации, когда брат неплательщика решил возместить ущерб, причиненный преступлением, в котором участвовал его непутевый родственник.
После выхода телесюжета мужчина связался с работниками органов принудительного исполнения и заявил о готовности перевести взыскателю всю сумму задолженности — более 400 тыс. рублей, а также оплатить исполнительский сбор порядка 30 тыс. рублей.
Ранее на одном из телеканалов Прикамья вышел новостной сюжет о том, что сотрудникам межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю удалось разыскать имущество должника, которое его родственник пытался продать на одной из торговых интернет-площадок. Автомобиль «Lada Largus» был арестован и ожидал реализации, когда брат неплательщика решил возместить ущерб, причиненный преступлением, в котором участвовал его непутевый родственник.
После выхода телесюжета мужчина связался с работниками органов принудительного исполнения и заявил о готовности перевести взыскателю всю сумму задолженности — более 400 тыс. рублей, а также оплатить исполнительский сбор порядка 30 тыс. рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Консилиум врачей одобрил покупку лекарства ребенку, деньги на спасение которого собирал Фонд Ройзмана
28 февраля 2022
28 февраля 2022
В суд Нижнего Тагила направили уголовное дело о хищении горных пород стоимостью 1,6 млн рублей
28 февраля 2022
28 февраля 2022
В Екатеринбурге закрылись все официальные магазины Apple
02 марта 2022
02 марта 2022