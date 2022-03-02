В Перми решение суда было исполнено после резонанса в СМИ

09.22 Среда, 9 марта 2022
Пермский край: новости дня
Свои пять минут славы получил житель краевой столицы. Вот только региональная известность не принесла ему счастья, но побудила исполнить решение суда.

Ранее на одном из телеканалов Прикамья вышел новостной сюжет о том, что сотрудникам межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю удалось разыскать имущество должника, которое его родственник пытался продать на одной из торговых интернет-площадок. Автомобиль «Lada Largus» был арестован и ожидал реализации, когда брат неплательщика решил возместить ущерб, причиненный преступлением, в котором участвовал его непутевый родственник.

После выхода телесюжета мужчина связался с работниками органов принудительного исполнения и заявил о готовности перевести взыскателю всю сумму задолженности — более 400 тыс. рублей, а также оплатить исполнительский сбор порядка 30 тыс. рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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