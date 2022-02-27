В Перми еще два автобуса перейдут на бескондукторную оплату

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 6 марта без кондуктора будет работать автобус №63, а с 12 марта на новую систему перейдет автобус №62. С просьбой о переходе в департамент транспорта обратился перевозчик.Оплата проезда в автобусах №63 и №62 будет происходить через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок. Безналичным способом оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билета об оплате при этом не будет. Чтобы заплатить наличными, нужно обратиться к водителю во время остановки.