В Перми еще два автобуса перейдут на бескондукторную оплату
Пермский край: новости дня
С 6 марта без кондуктора будет работать автобус №63, а с 12 марта на новую систему перейдет автобус №62. С просьбой о переходе в департамент транспорта обратился перевозчик.
Оплата проезда в автобусах №63 и №62 будет происходить через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок. Безналичным способом оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билета об оплате при этом не будет. Чтобы заплатить наличными, нужно обратиться к водителю во время остановки.
Оплата проезда в автобусах №63 и №62 будет происходить через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок. Безналичным способом оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билета об оплате при этом не будет. Чтобы заплатить наличными, нужно обратиться к водителю во время остановки.
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