Прикамский Росреестр рассчитал стоимость одного квадратного метра жилых помещений в 2021 году

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2021 году в Прикамье зарегистрировано почти 57 тысяч прав, а именно 56 962, на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. В данную статистику не вошла информация по договорам ипотеки, договорам участия в долевом строительстве, приватизации, вступления в наследство, регистрация ранее возникших прав и т.д. По сравнению с 2020 годом наблюдается снижение количества зарегистрированных прав на основании договоров купли-продажи на 35 процентов.Подавляющее большинство сделок совершено физическими лицами - гражданами Российской Федерации.Общая площадь приобретенных жилых помещений составила более 2 600 000 кв. м. Цена всех жилых помещений, указанная в договорах купли-продажи, составила более 1 миллиарда 74 миллионов рублей. По сравнению с 2020 годом стоимость жилья увеличилась на 25 процентов. Стоимость одного квадратного метра в 2021 году составила 40 642 рубля.Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание, что расчеты основаны исключительно на данных, указанных участниками сделки в договорах купли-продажи.Вместе с тем в 2021 году на 44 процента увеличилось количество зарегистрированных прав на жилые помещения, приобретенных гражданами по иным основаниям, кроме договоров купли-продажи – 136212 прав.Это связано с тем, что в 2021 году жители Прикамья активно обращались в Росреестр за регистрацией ранее возникших прав, а также на объекты недвижимости, для которых предусмотрен упрощенный порядок постановки на кадастровый учет и регистрации прав.