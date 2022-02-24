Прикамский Росреестр рассчитал стоимость одного квадратного метра жилых помещений в 2021 году

13.03 Суббота, 5 марта 2022
Пермский край: новости дня
В 2021 году в Прикамье зарегистрировано почти 57 тысяч прав, а именно 56 962, на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. В данную статистику не вошла информация по договорам ипотеки, договорам участия в долевом строительстве, приватизации, вступления в наследство, регистрация ранее возникших прав и т.д. По сравнению с 2020 годом наблюдается снижение количества зарегистрированных прав на основании договоров купли-продажи на 35 процентов.

Подавляющее большинство сделок совершено физическими лицами - гражданами Российской Федерации.

Общая площадь приобретенных жилых помещений составила более 2 600 000 кв. м. Цена всех жилых помещений, указанная в договорах купли-продажи, составила более 1 миллиарда 74 миллионов рублей. По сравнению с 2020 годом стоимость жилья увеличилась на 25 процентов. Стоимость одного квадратного метра в 2021 году составила 40 642 рубля.

Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание, что расчеты основаны исключительно на данных, указанных участниками сделки в договорах купли-продажи.

Вместе с тем в 2021 году на 44 процента увеличилось количество зарегистрированных прав на жилые помещения, приобретенных гражданами по иным основаниям, кроме договоров купли-продажи – 136212 прав.

Это связано с тем, что в 2021 году жители Прикамья активно обращались в Росреестр за регистрацией ранее возникших прав, а также на объекты недвижимости, для которых предусмотрен упрощенный порядок постановки на кадастровый учет и регистрации прав.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Госдолг Свердловской области составляет 99,4 миллиарда рублей
24 февраля 2022
ЖК «Да Винчи» в Екатеринбурге пообещали достроить к концу августа 2022 года
25 февраля 2022
На строительство трамвайной ветки в Солнечный в Екатеринбурге выделят 1,84 млрд
26 февраля 2022
Выпускников ЕГТВ пригласили на службу в ФСБ
25 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:14 В Перми еще два автобуса перейдут на бескондукторную оплату
13:03 Прикамский Росреестр рассчитал стоимость одного квадратного метра жилых помещений в 2021 году
12:43 Почти 3 млн гектаров лесов Пермского края вошли в федеральный план лесоустройства
10:26 В Перми деятельность предприятия временно запрещена из-за нарушения миграционного законодательства
13:12 Судебные приставы Перми присоединятся к общероссийской акции «Вам, любимые»
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
13:01 В Перми поменяет маршрут автобус №88
12:57 Транспортные полицейские Березников изъяли из незаконного оборота наркотики в крупном размере
10:38 Санкционные меры США и их союзников бьют по экономике Запада
10:12 Пермяку грозит наказание за ложное заявление об угоне автомобиля
16:35 73-летний житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве
15:59 Parma Voices впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:50 Жители Прикамья смогут получить налоговый вычет за спорт
13:40 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки
09:51 В Красновишерске судебные приставы добились от должника добровольной помощи ребенку
12:59 Началась регистрация на пятый Пермский марафон
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
12:37 Житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве
12:32 В выходные в Перми откроется масленичная ярмарка
10:05 Власти Карагая оштрафованы за длительное неисполнение социально значимого решения суда
13:15 Житель Прикамья похитил и продал машину отца
12:59 Врачи Пермского края за февраль вылечили от COVID-19 почти сто тысяч человек
12:50 В Перми отменена запланированная на 2 марта проверка системы оповещения
Все новости
13:11 Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России
13:05 Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться
12:34 Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр прекратила продажи в России
12:17 Брифинг Минобороны РФ о ходе военной спецоперации. О главном к этому часу
11:31 Минобороны РФ: российская сторона открывает гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
11:06 Илон Маск призвал в срочном порядке наращивать добычу нефти и газа
10:12 Вице-премьер Юрий Борисов предположил, что кризис в России продлится от 3 до 5 месяцев
09:40 Торговые сети в России предложили ограничить продажу некоторых товаров в одни руки
17:46 Совфед одобрил законы об ответственности за призывы к санкциям и за фейки о действиях военных
17:32 Президент Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
16:53 Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал оградить детей от информационной войны
15:57 Софья Русова: «Скоро у нас останется только одна «правда» — та, которую транслирует власть»
15:04 В Минобороны РФ рассказали о причинах пожара вблизи Запорожской АЭС
13:33 Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии
13:14 В России зафиксировали еще 89 174 случая коронавируса
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:01 Госдума единогласно одобрила введение штрафов за призывы к антироссийским санкциям
12:40 Госдума одобрила в третьем чтении поправки в уголовный кодекс о «военных фейках»
11:25 В Чехии на 30 дней введен режим ЧС из-за потока украинских беженцев
10:59 Томское агентство новостей ТВ-2 объявило о прекращении работы после блокировки
10:07 На крупнейшей атомной электростанции Европы ночью произошел пожар
19:49 Генеральный директор «Дождя»* Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала
Новости России и мира
13:24
1/03
 Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
16:58
22/02
 В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
16:44
22/02
 Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции
14:33
22/02
 Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
00:29
22/02
 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK