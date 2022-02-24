Почти 3 млн гектаров лесов Пермского края вошли в федеральный план лесоустройства

12.43 Суббота, 5 марта 2022
Пермский край: новости дня
Шесть лесничеств Пермского края попали в единый федеральный план по устройству лесов на 2022 год. Полевые работы в Кизеловском и Октябрьском лесничествах стартуют уже в мае этого года. Результаты устройства Сивинского и Чердынского лесничеств проходят стадию согласования и утверждения. Работы по Чусовскому лесничеству – этап камеральной обработки данных, полученных в предыдущем полевом сезоне. А в отношении Очерского лесничества сейчас идет подготовительный этап, сбор и анализ данных для таксации в 2023 году.

Всего в федеральный план лесоустройства вошли 478 лесничеств в 67 регионах России. Суммарная площадь работ на 2022 год превысила 202 млн гектаров. Наибольший объем работ запланирован в Якутии – 21,2 млн гектаров, далее следуют Иркутская и Архангельская области – 20,7 и 19,1 млн гектаров соответственно. Все лесоустроительные работы проведет Рослесинфорг.

Пермский край по объему запланированных работ занимает 18 место из 67 субъектов, обозначенных в перечне. Площадь территории Пермского края, включенной в федеральный план, составляет 2,82 млн гектаров. Примерно тот же объем работ запланирован в соседних регионах – Кировской и Свердловской областях, Республике Коми.

«Начиная с 2013 года в Пермском крае ежегодно проходят лесоустроительные работы в одном-двух лесничествах. Это позволяет обновить сведения о структуре и составе леса, объёме древесины, пригодной для производства, а также выявить участки, которые требуют незамедлительного ухода и восстановления», – отмечает Евгений Большаков, директор Пермского филиала Рослесинфорга.

Федеральный план лесоустройства содержит перечень тех лесничеств страны, на территории которых в ближайший год запланированы лесоустроительные работы. В плане также указаны виды таких работ, их объёмы и очерёдность. По видам планируемых работ документ разделен на четыре блока:

- проектирование целевого назначения лесов (эксплуатационных, защитных и резервных) и особо защитных участков лесов – 247 лесничеств по стране;

- оценка объема леса и его качества (таксация) – 79 лесничеств по стране;

- мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению – 33 лесничества по стране;

- проектирование лесничеств – 221 лесничество по стране.

Свыше 90% запланированных в Пермском крае работ относятся к первому блоку – проектирование целевого назначения лесов (эксплуатационных, защитных и резервных) и особо защитных участков лесов. Сюда включены Сивинское, Чердынское, Чусовское, Октябрьское и Кизеловское лесничества с общей территорией в 2,76 млн гектаров. Работы в Очёрском лесничестве на 66 тыс. гектаров отнесены ко второму блоку федерального плана – к таксации лесов.

Напомним, что с января 2022 года лесоустройство не входит в полномочия региональных органов власти. Однако регионы играют важную роль в формировании единого федерального плана: именно субъект предлагает те лесничества, на территории которых важно провести работы в ближайший год. Определяющим фактором для выбора конкретного лесничества служит, как правило, срок давности таксации лесов и наличие приоритетных «лесных» инвестиционных проектов. До конца 2022 года будет утвержден окончательный десятилетний план проведения лесоустройства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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