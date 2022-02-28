В Перми деятельность предприятия временно запрещена из-за нарушения миграционного законодательства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы Мотовилихинского района г. Перми во исполнение решения суда приостановили деятельность предприятия, производящего оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства.Руководство ООО «Производственное предприятие «Робус» расторгло трудовой договор с гражданином Республики Таджикистан, о чем миграционные органы были уведомлены ненадлежащим образом с нарушением установленного законодательством трехдневного срока. Данный факт послужил основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка уведомления территориального органа, осуществляющего федеральный государственный надзор в сфере миграции, о расторжении трудового договора с иностранным гражданином».Суд назначил ООО «Производственное предприятие «Робус» наказание в виде приостановления деятельности сроком на 20 суток и запретил работу помещения, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Переездная, 1.