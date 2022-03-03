Транспортные полицейские Березников изъяли из незаконного оборота наркотики в крупном размере

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Следователями Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Березников, распространявшего наркотики.Злоумышленник был задержан 21 февраля в ходе проведения оперативных мероприятий. При проведении личного досмотра в кармане брюк полицейские обнаружили у подозреваемого полимерный сверток. По результатам исследования стало известно, что в свертке находится синтетическое наркотическое вещество весом около 2 граммов. Дальнейшая проверка показала, что наркотик был расфасован для сбыта.Затем в ходе проведения обыска в квартире молодого человека сотрудники полиции обнаружили на подоконнике еще 31 фрагмент вещества бурого цвета, а также весы и упаковочный материал. Общий вес изъятого наркотика составил более 95 граммов, что является крупным размером.Следователями установлено, что подозреваемый занимался распространением наркотиков на территории Березников: приобретал крупную партию наркотического вещества, фасовал на мелкие порции, после чего помещал их в тайники, отправляя координаты мест закладок будущим покупателям.В отношении злоумышленника следователями Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.