73-летний житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве
Пермский край: новости дня
Кудымкарский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 73-летнего жителя поселка Майкор Юсьвинского муниципального округа, обвиняемого в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что в начале сентября прошлого года мужчина у себя дома выпивал с 83-летней односельчанкой, а затем поссорился с ней. Обвиняемый нанес гостье множественные удары руками и ногами по телу. Женщина скончалась на месте от полученной травмы. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант закопал тело в земле на своем участке.
Родственники обратились с заявлением о безвестном исчезновении женщины. В ходе розыска пропавшей было установлено, что произошло преступление. Затем 15 сентября было обнаружено тело женщины.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
Следствие установило, что в начале сентября прошлого года мужчина у себя дома выпивал с 83-летней односельчанкой, а затем поссорился с ней. Обвиняемый нанес гостье множественные удары руками и ногами по телу. Женщина скончалась на месте от полученной травмы. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант закопал тело в земле на своем участке.
Родственники обратились с заявлением о безвестном исчезновении женщины. В ходе розыска пропавшей было установлено, что произошло преступление. Затем 15 сентября было обнаружено тело женщины.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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