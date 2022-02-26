Жители Прикамья смогут получить налоговый вычет за спорт
Пермский край: новости дня
К этому проекту в Пермском крае присоединились 90 физкультурно-спортивных организаций.
По итогам 2022 года прикамцы смогут получить налоговый вычет за оплату занятий спортом. Налогоплательщикам вернется 13 % от расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не больше 15,6 тысячи рублей в год, пояснили в краевом минспорта.
Напомним, согласно Федеральному закону от 05.04.2021 № 88-ФЗ возможность получить социальный налоговый вычет за занятия фитнесом у россиян появится с 2023 года, когда по декларации за 2022 год будут начислять возврат за подоходный налог. При этом спортивные занятия должны проходить в компании, которая входит в специальный перечень Министерства спорта РФ. В Прикамье в этот список вошли 90 организаций.
Заявление на вычет в налоговую службу могут направить прикамцы, оплатившие физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для своих несовершеннолетних детей. Для оформления компенсации потребуются квитанция об оплате из физкультурно-оздоровительного центра; скан договора на получение услуг; сведения о доходе по образцу 2-НДФЛ; заявление на компенсацию; если вычет оформляется за ребенка, то понадобится копия свидетельства о рождении.
На вычет могут рассчитывать только граждане РФ, которые проводят в стране не менее 183 дней.
По итогам 2022 года прикамцы смогут получить налоговый вычет за оплату занятий спортом. Налогоплательщикам вернется 13 % от расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не больше 15,6 тысячи рублей в год, пояснили в краевом минспорта.
Напомним, согласно Федеральному закону от 05.04.2021 № 88-ФЗ возможность получить социальный налоговый вычет за занятия фитнесом у россиян появится с 2023 года, когда по декларации за 2022 год будут начислять возврат за подоходный налог. При этом спортивные занятия должны проходить в компании, которая входит в специальный перечень Министерства спорта РФ. В Прикамье в этот список вошли 90 организаций.
Заявление на вычет в налоговую службу могут направить прикамцы, оплатившие физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для своих несовершеннолетних детей. Для оформления компенсации потребуются квитанция об оплате из физкультурно-оздоровительного центра; скан договора на получение услуг; сведения о доходе по образцу 2-НДФЛ; заявление на компенсацию; если вычет оформляется за ребенка, то понадобится копия свидетельства о рождении.
На вычет могут рассчитывать только граждане РФ, которые проводят в стране не менее 183 дней.
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