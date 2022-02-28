«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

7 марта пермская краевая библиотека имени Горького откроет выставки к Международному женскому дню, юбилею почтовой открытки и о сотрудничестве России и Казахстана.«150 лет русской почтовой открытке», 0+. Музей истории пермской открытки Сергея Филатова приурочил ее к 150-летию со дня выпуска в России первой почтовой карточки. Выставка подробно расскажет историю развития «открыточного бизнеса». В коллекции Сергея Филатова хранятся: самая первая открытка с видом Перми, изданная в 1900 году ко Всемирной промышленной выставке в Париже; открытка с видом Мотовилихи из личной коллекции президента США Франклина Рузвельта; телеграммы, напечатанные на Пермском Гознаке и адресованные министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, много других уникальных экспонатов. Арт-фойе 4 этажа (правое крыло), для справок 236-22-82.«Бизнес-леди в большом городе», 16+. Выставка приурочена к Международному женскому дню и посвящена женщинам, желающим добиться высот в деловой сфере. Представлены книги с 1994 по 2020 гг. Среди них: «Хочу попасть в Forbes», «Женщина во власти», «12 секретов имиджа преуспевающих женщин», «Женщины, изменившие мир», «Женщины-легенды», «Женщина новой России». C частью изданий можно познакомиться на виртуальной выставке (https://www.gorkilib.ru/pdf/New Folder/Бизнес – леди в большом городе.pdf). Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доп. 117).«Сотрудничество без границ: к 30-летию стратегического партнерства России и Казахстана», 16+. Дипломатические отношения между Россией и Казахстаном сформировались в 1992 году. В экспозиции представлены книги по истории Казахстана, в том числе – по казахско-русским отношениям. Одни издания расскажут о положении Казахстана и России в современном мире, другие - о культурной жизни наших соседей, достижениях в искусстве и литературе. Еще один тематический блок - о сходстве и различиях в правовых вопросах. Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доп. 117).