В Красновишерске судебные приставы добились от должника добровольной помощи ребенку

09.51 Четверг, 3 марта 2022
Пермский край: новости дня
255 тысяч рублей выплатил 30-летний безработный житель Красновишерска на содержание своей маленькой дочки, чтобы не получить клеймо уголовника.

В отделении судебных приставов по Красновишерскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание 3-летней дочери. На протяжении двух лет мужчина уклонялся от возложенных на него судом обязательств, скрывался от судебных приставов, нигде не работал, предпочитая жить за счет своих родителей. С дочерью безответственный отец не общался, но иногда вносил незначительные по сравнению с размером задолженности суммы в счет уплаты алиментов.

В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка неплательщика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили 60 часов обязательных работ. Однако бесплатная трудотерапия не пробудила его совесть. После отбытия наказания должник продолжил уклоняться от выплаты алиментов, в связи с чем дознавателем службы было возбуждено в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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