Власти Карагая оштрафованы за длительное неисполнение социально значимого решения суда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Администрация Карагайского муниципального округа оштрафована на 500 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа, связанных с обеспечением пожарной безопасности.В 2017 году районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал органы местного самоуправления устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности на территории Козьмодемьянского сельского поселения. В частности, местным властям необходимо было обеспечить село Козьмодемьянск запасами воды для целей пожаротушения, а также создать условия для забора воды в любое время года в 12 населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения. Однако несмотря на то, что с момента вынесения судебного решения прошел не один год, чиновники до сих пор бездействуют и подвергают опасности жителей округа.Факт длительного нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан был установлен в рамках работы по исполнительному производству, находящемуся на исполнении в отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам УФССП России по Пермскому краю. При этом сотрудники органов принудительного исполнения неоднократно вручали требования об исполнении решения суда и применяли штрафные санкции за уклонение от возложенных обязанностей.Таким образом, в отношении администрации Карагайского муниципального округа судебным приставом был составлен протокол по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение должником исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа».Рассмотрев материалы дела, суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и подвергнул его наказанию в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.