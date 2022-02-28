Житель Прикамья похитил и продал машину отца

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Сивинском районе сотрудники отделения полиции раскрыли кражу. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в полицию обратился житель села Екатерининское с просьбой отыскать его автомобиль «Лифан».Заявитель сообщил, что, пока он и его жена отсутствовали дома, их 30-летний сын без спроса взял машину и уехал на ней в Пермь. Он известил об этом родителей в смс-сообщении и обещал вернуться через пару дней, но и через трое суток домой не приехал, не отвечал на телефонные звонки родственников. К тому же владелец иномарки обнаружил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже своего транспортного средства.В результате оперативных мероприятий подозреваемого через несколько дней задержали в Перми. Молодого человека за рулем ВАЗ-2114 остановили госавтоинспекторы и составили на него протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Нарушителя подвергли административному аресту и поместили в изолятор временного содержания на пятнадцать суток.Правоохранители установили, что в Перми подозреваемый по подложным документам продал машину отца перекупщикам за 340 тысяч рублей. Часть этих денег он потратил на подержанный ВАЗ-2114, за рулем которого и был задержан.Сейчас молодой человек дает полицейским признательные показания. Расследование продолжается.