Житель Прикамья похитил и продал машину отца

13.15 Вторник, 1 марта 2022
Пермский край: новости дня
В Сивинском районе сотрудники отделения полиции раскрыли кражу. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в полицию обратился житель села Екатерининское с просьбой отыскать его автомобиль «Лифан».

Заявитель сообщил, что, пока он и его жена отсутствовали дома, их 30-летний сын без спроса взял машину и уехал на ней в Пермь. Он известил об этом родителей в смс-сообщении и обещал вернуться через пару дней, но и через трое суток домой не приехал, не отвечал на телефонные звонки родственников. К тому же владелец иномарки обнаружил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже своего транспортного средства.

В результате оперативных мероприятий подозреваемого через несколько дней задержали в Перми. Молодого человека за рулем ВАЗ-2114 остановили госавтоинспекторы и составили на него протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Нарушителя подвергли административному аресту и поместили в изолятор временного содержания на пятнадцать суток.

Правоохранители установили, что в Перми подозреваемый по подложным документам продал машину отца перекупщикам за 340 тысяч рублей. Часть этих денег он потратил на подержанный ВАЗ-2114, за рулем которого и был задержан.

Сейчас молодой человек дает полицейским признательные показания. Расследование продолжается.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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