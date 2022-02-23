Врачи Пермского края за февраль вылечили от COVID-19 почти сто тысяч человек
Пермский край: новости дня
За минувший месяц врачи медучреждений края вылечили еще 99500 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Еще 6579 человек выздоровели за прошедшие сутки. Ранее они были госпитализированы в больницы с COVID-19, а также проходили лечение амбулаторно.
На утро 1 марта общее число выздоровевших от коронавируса прикамцев достигло 258 101. Всего за период диагностики в Прикамье COVID-19 подтвержден у 317 161 человека.
Сейчас в Пермском крае для лечения пациентов с COVID-19 развернута 4421 койка, стационарную медпомощь получают 3199 пациентов, из них 2764 – с коронавирусом, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.
На утро 1 марта общее число выздоровевших от коронавируса прикамцев достигло 258 101. Всего за период диагностики в Прикамье COVID-19 подтвержден у 317 161 человека.
Сейчас в Пермском крае для лечения пациентов с COVID-19 развернута 4421 койка, стационарную медпомощь получают 3199 пациентов, из них 2764 – с коронавирусом, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.
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