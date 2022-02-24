В Перми отменена запланированная на 2 марта проверка системы оповещения
Пермский край: новости дня
Напомним, комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения в Прикамье должна была пройти с 10:40 до 10:45. Мероприятие перенесено.
В соответствии с протоколом заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщают в департаменте общественной безопасности администрации Перми, проведение комплексной проверки готовности региональных систем оповещения с запуском средств оповещения, которое было запланировано на 2 марта, переносится. Новая дата проверки пока не сообщается.
В соответствии с протоколом заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщают в департаменте общественной безопасности администрации Перми, проведение комплексной проверки готовности региональных систем оповещения с запуском средств оповещения, которое было запланировано на 2 марта, переносится. Новая дата проверки пока не сообщается.
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