В Перми отменена запланированная на 2 марта проверка системы оповещения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Напомним, комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения в Прикамье должна была пройти с 10:40 до 10:45. Мероприятие перенесено.В соответствии с протоколом заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщают в департаменте общественной безопасности администрации Перми, проведение комплексной проверки готовности региональных систем оповещения с запуском средств оповещения, которое было запланировано на 2 марта, переносится. Новая дата проверки пока не сообщается.