«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

12.45 Вторник, 1 марта 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки, посвященные дикой природе, эволюции денег, истории Крыма и биографии В. Терешковой.

«Время и деньги» - фотовыставка Банка России (16+). Экспозиция знакомит с денежными знаками России с середины XVI века по настоящее время. Посетители узнают, почему банкноты стали окрашивать в различные цвета и как трофейные пушки превращались в монеты, увидят государственные кредитные билеты времен Екатерины II и казначейские знаки, монеты начала XX века, банкноты периода революции и Гражданской войны, денежные знаки 1990-х годов и памятные денежные знаки разных лет.

Выставка подготовлена к 160-летию Банка России и проводится по инициативе отделения по Пермскому краю ЦБ РФ.

Выставка работает до 18 марта. Вход свободный. Запись на экскурсию с викториной и мастер-классом по тел. 236-21-20 (доб. 117).

Книжная выставка ко Всемирному дню дикой природы (12+). Этот день отмечается 3 марта. На книжной выставке представлены книги и фотоальбомы о природе России, заповедниках и национальных парках. В том числе - книги «Самые красивые и знаменитые заповедники России», «Самые красивые и знаменитые заповедники мира», «Самые красивые места России», фотоальбомы «Дикая природа России», «Природа России глазами путешественника» и др. Тут же - книги об особо охраняемых природных территориях Пермского края. Выставка работает по 31 марта.

Отдел естественнонаучной и техн. литературы (4 этаж, правое крыло), 236-24-61.

Книжная выставка, посвященная 85-летию В. Терешковой (12+). 6 марта исполнится 85 лет со дня рождения первой женщины, совершившей полет в космос, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Издания на выставке рассказывают о годах юности, «земных друзьях», увлечении парашютным спортом, о запуске корабля «Восток-6» с космодрома в Байконуре. Выставка работает по 31 марта.

Отдел естественнонаучной и техн. литературы (4 этаж, правое крыло), 236-24-61.

Выставка «Крым: прошлое и настоящее» (16+). Библиотека Горького представляет «Крымскую коллекцию», хранящуюся в фонде отдела социально-экономической литературы. Начало коллекции положено в 2014 году, когда делегация Пермского края посетила Республику Крым в рамках Дней Пермской культуры. Коллекция насчитывает более 40 книг и наглядных пособий. Наибольший интерес представляют книги серии «Крым в истории, культуре и экономике России», а также артефакты, подаренные жителями Крыма пермякам.

Холл 1 этажа библиотеки. Работает до 31 марта. Для справок: 236-21-20 (доб. 117).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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