Жительница Пермского края погасила многочисленные долги, чтобы не лишится дополнительного заработка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

3 кредита, 8 штрафов ГИБДД и задолженность по налогам погасила жительница Краснокамска, чтобы не лишиться пассивного дохода.В городском отделении судебных приставов в отношении гражданки было возбуждено 12 исполнительных производств различных категорий на общую сумму порядка 140 тысяч рублей.В добровольном порядке женщина многочисленные долги не погашала. В рамках проверки имущественного положения должницы судебным приставом были сделаны запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. По данным ГИБДД неплательщица имела в собственности транспортное средство «ГАЗель».Запретив регистрационные действия с принадлежащим должнице имуществом, сотрудник органов принудительного исполнения организовал первоначальные мероприятия по розыску автомобиля. Установить местонахождение автофургона удалось в результате обхода прилегающих к дому неплательщицы территорий и сканирования номеров припаркованных транспортных средств с помощью специального приложения «Мобильный розыск».В ходе составления акта описи и ареста на место совершения исполнительных действий подошел гражданин и заявил, что изымаемый автомобиль должница сдала ему в аренду. Судебный пристав пояснил мужчине, что данный факт не является основанием для освобождения имущества от ареста и продолжить пользоваться транспортным средством арендатор сможет только в случае полного погашения задолженности.