Минстрой представил дорожную карту по достройке проблемных домов в Перми

15.00 Вторник, 27 октября 2020
Пермский край: новости дня
Максимальный срок для ввода проблемного объекта в эксплуатацию – три года с момента передачи прав на достройку Региональному фонду защиты прав дольщиков.

Минстрой представил губернатору Дмитрию Махонину пошаговую информацию о достройке проблемных домов в Перми. В дорожную карту вошли те объекты, по которым Федеральным фондом защиты дольщиков уже приняты решения о достройке. Эти 9 домов расположены по адресам: ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининская, 175 (3 дома), ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Ушакова, 34, ул. Кировоградская, 68а, ул. Декабристов, 97, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3). Получения ключей от квартир в этих домах ожидают более 800 дольщиков.

Схема работы по достройке проблемных объектов единая, она включает в себя несколько этапов:

- Решение Федерального фонда о достройке дома;
- Заключение соглашения между Федеральным фондом и Региональным фондом о софинансировании мероприятий по достройке;
- Передача прав на достройку Региональному фонду;
- Проведение обследования технического состояния объекта;
- Проектирование и получение положительного заключения госэкспертизы на проект;
- Строительство объекта и ввод в эксплуатацию.

Так как Федеральный фонд принимает решения поочередно, некоторые объекты уже прошли несколько этапов дорожной карты.

Долгострой по ул. Толмачева, 15 находится на стадии технического обследования, результаты ожидаются в начале ноября. Напомним, в 2019 году ПАИЖК безвозмездно разработало проектную документацию на завершение строительства дома. Так как проект достройки разработан почти год назад, а строительные работы в это время не велись, необходимо проверить, остался ли проект актуальным или требует изменений. Если состояние объекта потребует внесения изменений в проектную документацию, будет определен подрядчик для выполнения этих работ. Срок проектирования для любого проблемного объекта – 8 месяцев.

Дома по ул. Екатерининской, 175 находятся в процессе передачи прав на достройку Региональному фонду. Передача проходит в судебном порядке. Заседание назначено на 16 ноября.

По домам по ул. Кировоградской, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97 ожидается подписание соглашения о софинансировании достройки Федеральным и Региональным фондами защиты прав дольщиков.

Как отметила Наталья Иващенко, гендиректор Регионального фонда защиты прав граждан-участников строительства, законодательством установлен единый максимальный срок достройки проблемного дома – 3 года с момента передачи прав Региональному фонду.

Восстановление прав обманутых дольщиков губернатор Дмитрий Махонин держит на личном контроле. Ранее он отмечал, что каждый дольщик должен получить долгожданную квартиру или денежное возмещение. По поручению главы региона, минстрой ежедневно на связи с Федеральным фондом, на региональном уровне принимаются все меры для того, чтобы ускорить процесс восстановления прав дольщиков.

Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить Федеральный фонд. Застройщики 10 объектов банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки, предполагающие выдачу займа на достройку объекта. С помощью займа застройщик «Сириус» достраивает проблемный ЖК «Пушкарский».
© Вечерние ведомости
В Первоуральске виновнику смертельного ДТП вынесли приговор
20 октября 2020
Суд отказался привлекать к ответственности Высокинского за подмену проекта реконструкции парка за Дворцом молодёжи
23 октября 2020
В Нижнем Тагиле бродячая собака напала на учеников гимназии
21 октября 2020
В Екатеринбурге военные провели дезинфекцию помещений областной больницы
24 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:00 Минстрой представил дорожную карту по достройке проблемных домов в Перми
14:55 Служба крови Пермского края нуждается в донорах
14:48 29 октября в Ленинском районе Перми откроется городская ярмарка
14:40 В Пермском крае выявлено 154 случая коронавируса
09:57 В Перми проведена приемка улицы Монастырской, отремонтированной по нацпроекту
09:52 За год объем строительства в Прикамье увеличился на 15%
09:50 Дмитрий Махонин: «Регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан»
18:26 Игорь Сапко предложил ряд мер для решения вопроса с доступностью лекарственных препаратов
17:29 В Пермском крае показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей вырос до 484,6
17:01 «Горьковка» знакомит с первой русской «Арифметикой»
16:54 НКО Перми приглашают принять участие в конкурсе проектов к празднованию 300-летия столицы Прикамья
16:50 В Прикамье на краевой конкурс поступило почти 300 проектов инициативного бюджетирования
15:18 В Пермском крае для лечения жителей с коронавирусом развернуто более 4 тысяч коек
15:14 Пермские учреждения культуры вводят меры по профилактике коронавируса
15:11 В рамках нацпроекта количество подключаемых к интернету СЗО в Прикамье в этом году увеличится на 41
14:31 С 23 ноября в Перми будет расширена зона платной парковки
13:49 Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае 12 детей
13:10 В трамваях Перми включили отопление
13:06 В Прикамье подтверждено 155 случаев COVID-19
12:34 Начало недели в Перми будет холодным
12:18 Валерий Сухих: «Депутатский корпус поддержит реализацию намеченных планов»
Все новости
14:58 Депутатов Милонова и Поклонскую не пустили в Госдуму из-за отказа сдавать тест на COVID-19
14:53 Глава Роспотребнадзора рассказала, когда можно будет снять маски
14:31 Британцы обеспокоены возросшим количеством российских подлодок в Северной Атлантике
14:03 Два человека погибли в перестрелке между сотрудниками Росгвардии и ОМОНа в Чечне
13:25 Депутаты Госдумы приняли закон об изменении порядка формирования кабмина
13:18 В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ обострится в феврале-марте
13:10 Путин поручил правительству увеличить размер больничных родителям детей до семи лет
12:53 В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса
12:52 Жителей России предостерегли от хранения сбережений в долларах
12:45 Муфтий Чечни назвал президента Франции «террористом номер один в мире»
12:38 Роспотребнадзор ввел в РФ всеобщий масочный режим
17:12 На Сахалине чиновника уволили за карту с Южными Курилами как частью Японии
17:00 В Кремле назвали тяжелой ситуацию с развитием коронавируса в России
16:47 Британские СМИ назвали первого больного коронавирусом в стране
16:36 В Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач городской больницы № 20
14:52 Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США
14:44 Эксперты назвали регионы, куда хотели бы хотели переехать россияне в поисках работы
14:38 Путин назвал ошибкой США выход из договора о РСМД
14:17 Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен решить проблему Южных Курил
14:10 В Беларуси на предприятиях начались забастовки
14:08 Володин рассказал Путину о заболевших коронавирусом депутатах Госдумы
Новости России и мира
14:38
27/10
 В Екатеринбурге кусок штукатурки упал на голову двухлетнему малышу
12:46
27/10
 Еще 287 свердловчан заболели коронавирусом
16:39
26/10
 Росприроднадзор усилил контроль за мусорными полигонами в Свердловской области
12:46
26/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 281 случай коронавируса
22:00
25/10
 В Екатеринбурге в историческую годовщину революции подсветили памятник Ленину
12:17
25/10
 Сергей Удальцов заявил о возможном новом уголовном деле против него
17:08
23/10
 Суд отказался привлекать к ответственности Высокинского за подмену проекта реконструкции парка за Дворцом молодёжи
15:41
23/10
 Росприроднадзор уличил Ирбитский фармзавод в нарушении природоохранного законодательства
14:21
23/10
 В Екатеринбурге супруг сломал жене плечевую кость за распитие пива во дворе
13:29
23/10
 Имущество «дочки» Ростеха на Урале арестовали на 25 миллионов рублей
12:45
23/10
 На Среднем Урале выявили еще 268 носителей коронавируса
23:58
22/10
 «Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше
20:23
22/10
 Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
17:29
22/10
 Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
14:28
22/10
 Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин восстановился в должности через суд
12:55
22/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
12:29
22/10
 Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
21:32
21/10
 На Урале пятнадцатилетняя школьница забеременела от знакомого. Теперь ему грозит срок
20:55
21/10
 В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином
14:45
21/10
 Застолье в Екатеринбурге переросло в смертельную драку
12:36
21/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
Все новости