В Перми проведена приемка улицы Монастырской, отремонтированной по нацпроекту

09.57 Вторник, 27 октября 2020
Пермский край: новости дня
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участках улиц Монастырской и Окулова заасфальтированы тротуары и проезжая часть, сделаны парковочные карманы, благоустроены газоны.

Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, работы были проведены на участках улиц Монастырской и Окулова от улицы Попова до улицы Крисанова. Здесь уложен верхний слой асфальтобетона, заасфальтированы тротуары, сделаны парковочные карманы, установлены бортовые камни, благоустроены газоны. Качество асфальта проверила специализированная лаборатория, он соответствует всем необходимым нормам и требованиям. Кроме того, на улице Монастырской установили опоры освещения. У комиссии были незначительные замечания, которые подрядчик устранит в ближайшее время.

Напомним, в 2020 году на 14 объектах города проведены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках экономии средств, сложившейся после проведения конкурсных процедур, благоустройство ведётся дополнительно на участках улиц Пермской, Тихой, Трясолобова, Верхнемуллинской. Уже завершены работы на участках улиц Сестрорецкой, Мелитопольской, Малой Ямской.

Напомним, всего в этом сезоне, включая работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вновь обновлено около 1 миллиона кв. метров дорожного покрытия. Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 году.
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