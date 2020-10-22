За год объем строительства в Прикамье увеличился на 15%

09.52 Вторник, 27 октября 2020
Пермский край: новости дня
В январе-сентябре в Пермском крае построено на 15% больше жилья, чем в аналогичный период прошлого года. В сумме в эксплуатацию введено 710,3 тыс. кв. м индивидуального жилья и многоквартирных домов, сообщает Пермьстат. В сумме это 9508 квартир.

Рост объемов жилищного строительства – цель национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В Пермском крае реализацию национальных проектов держит на личном контроле губернатор Дмитрий Махонин. Напомним, во время бюджетного послания Законодательному собранию губернатор обозначил градостроительную и жилищную политику одним из приоритетов.

С начала года в регионе введено в эксплуатацию 409,5 тыс. кв. м индивидуальных домов и 300,8 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Напомним, для эффективной работы регионов Минстроем РФ установлены плановые показатели ввода на каждый год. В связи с изменением экономической ситуации в сентябре эти показатели были уточнены. В Пермском крае по итогу 2020 года должно быть введено в эксплуатацию 1,077 млн кв. м жилья.

Для поддержки строителей в Прикамье ведется строительство необходимой коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках федерального проекта «Стимул».

В этом году по проекту «Стимул» в Пермский край привлечено 768 млн руб. из федерального бюджета. Средства направлены на строительство автомобильных дорог по ул. Лесной в м/р Ива, ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в м/р Красные Казармы, дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» в м/р ДКЖ, а также на строительство нового корпуса на 400 мест МАОУ «СОШ № 93» в м/р Красные Казармы. Планируется, что по итогам года в трех микрорайонах, участвующих в программе «Стимул», ввод жилья составит 152,8 тыс. кв. м.

Кроме того, минстрой совместно с министерством имущества, Росреестром и муниципалитетами формирует банк земельных участков, которые будут вовлечены в оборот для строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов на территории Пермского края.
© Вечерние ведомости
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