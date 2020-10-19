Дмитрий Махонин: «Регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан»

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с директорами крупнейших предприятий, с которыми осбудил меры обеспечения безопасности работников в период распространения коронавируса. В Пермском крае растет ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19. Большая часть заболевающих – жители работоспособного возраста, около половины – жители старше 60 лет.Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас как никогда важна координация действий властей и предприятий, отметив, что, согласно законодательству, руководители компаний несут персональную ответственность за выполнение всех предписанных мер безопасности.«Заболеваемость растет, и регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан. Вхождение в режим полной самоизоляции станет крайне чувствительным для экономики, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас необходимо очень ответственно подойти к переводу работников на удаленную форму работы. В первую очередь, из групп риска – старшего поколения и тех, кто имеет хронические заболевания. Напомню, в мае этот показатель был в районе 30%, сейчас только 7%. При этом показатели заболеваемости сейчас в разы выше, – подчеркнул губернатор. – Мы видим, что крупные предприятия выполняют рекомендации, и до 20% работников переведены на удаленную форму работы. Это позволит снизить контактность людей и дать передышку нашей медицине по оказанию помощи. Кроме того, у нас школьные каникулы. Удаленная работа позволит оставить детей дома и обезопасить бабушек и дедушек».Главный санитарный врач, глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев акцентировал внимание руководителей предприятий на важности разведения потоков сотрудников в утренние часы. «Многие на работу ездят в автобусах. Если есть возможность, разведите время начала смены, чтобы не такое столпотворение было в транспорте. Второй «барьер», который необходимо усилить, – входные фильтры. Сейчас там наблюдается столпотворение, помимо этого, далеко не на всех предприятиях есть термометрия, санитайзеры. Нам нужно максимально исключить варианты распространения инфекции с применением масок и дезсредств», – обозначил Виталий Костарев.Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, на предприятии организована непрерывная работа по тестированию сотрудников на наличие коронавируса. При этом из почти 8,5 тыс. сотрудников в режиме «удаленной работы», командировках, отпусках и на больничных находятся более 3 тыс. чел., работа по выведению еще части сотрудников будет продолжена.«Учитывая то, что мы отвечаем за непрерывность транспорта газа, и то, что большое количество людей работает в смену и выполняет ремонтные работы на газопроводах, вывести много работников на удаленку невозможно. Поэтому мы сосредоточили внимание на недопущении проникновения инфекции на само предприятие и при этом в полном объеме выполняем производственные программы. Ведется ежедневный анализ эпидемической обстановки, для этого мы организовали обязательное тестирование на коронавирус для работников после отпуска 7 и более дней, после выхода с больничного, так называемых «контактных». К 26 октября мы провели 10 662 теста, еженедельно проводим порядка 800 тестирований. Параллельно ведется сбор-анализ дополнительной информации: дата и причина сдачи анализа, дата подтверждения диагноза, местонахождение и состояние здоровья сотрудника, количество контактов на рабочем месте, дата последнего нахождения на рабочем месте», – пояснил Сергей Сусликов.«На наших объектах в Перми и Губахе были введены серьезные меры по недопущению заражения. В пермском офисе «удаленка» для 50% сотрудников действует еще с весны. На заводе в Губахе дневной персонал также выведен на удаленный режим работы. Для работников сторонних организаций допуск на предприятие и строительную площадку возможен только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Также мы провели массовую вакцинацию от гриппа среди всех сотрудников нашей компании, – рассказал председатель Совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. – Мы тратим большие деньги на обеспечение безопасности здоровья работников, жителей региона. Действенное средство борьбы с вирусом – это изоляция, к ней нужно стремиться сейчас. Это касается, в том числе, школ и транспорта: статистика показывает, что это самые уязвимые для распространения инфекции места. Нужно принимать меры, усилить информирование населения и работу по проверке предприятий. Мы как промышленники поддержим данные инициативы».Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 представляет большую опасность при нынешнем отношении населения к угрозе заболевания.Губернатор обозначил, что школьные каникулы позволят оценить влияние очного обучения на рост заболеваемости, после чего будет сделан вывод и приняты соответствующие меры. При этом опыт других регионов и Пермского края говорит о высокой роли соблюдения мер безопасности в общественном транспорте. «К сожалению, не все жители у нас социально-ответственные и не все носят маски», – констатировал Дмитрий Махонин и поручил минтрансу совместно с пермской администрацией не снижать контроль масочного режима в транспорте.