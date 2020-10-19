Дмитрий Махонин: «Регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан»
Пермский край: новости дня
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с директорами крупнейших предприятий, с которыми осбудил меры обеспечения безопасности работников в период распространения коронавируса. В Пермском крае растет ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19. Большая часть заболевающих – жители работоспособного возраста, около половины – жители старше 60 лет.
Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас как никогда важна координация действий властей и предприятий, отметив, что, согласно законодательству, руководители компаний несут персональную ответственность за выполнение всех предписанных мер безопасности.
«Заболеваемость растет, и регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан. Вхождение в режим полной самоизоляции станет крайне чувствительным для экономики, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас необходимо очень ответственно подойти к переводу работников на удаленную форму работы. В первую очередь, из групп риска – старшего поколения и тех, кто имеет хронические заболевания. Напомню, в мае этот показатель был в районе 30%, сейчас только 7%. При этом показатели заболеваемости сейчас в разы выше, – подчеркнул губернатор. – Мы видим, что крупные предприятия выполняют рекомендации, и до 20% работников переведены на удаленную форму работы. Это позволит снизить контактность людей и дать передышку нашей медицине по оказанию помощи. Кроме того, у нас школьные каникулы. Удаленная работа позволит оставить детей дома и обезопасить бабушек и дедушек».
Главный санитарный врач, глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев акцентировал внимание руководителей предприятий на важности разведения потоков сотрудников в утренние часы. «Многие на работу ездят в автобусах. Если есть возможность, разведите время начала смены, чтобы не такое столпотворение было в транспорте. Второй «барьер», который необходимо усилить, – входные фильтры. Сейчас там наблюдается столпотворение, помимо этого, далеко не на всех предприятиях есть термометрия, санитайзеры. Нам нужно максимально исключить варианты распространения инфекции с применением масок и дезсредств», – обозначил Виталий Костарев.
Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, на предприятии организована непрерывная работа по тестированию сотрудников на наличие коронавируса. При этом из почти 8,5 тыс. сотрудников в режиме «удаленной работы», командировках, отпусках и на больничных находятся более 3 тыс. чел., работа по выведению еще части сотрудников будет продолжена.
«Учитывая то, что мы отвечаем за непрерывность транспорта газа, и то, что большое количество людей работает в смену и выполняет ремонтные работы на газопроводах, вывести много работников на удаленку невозможно. Поэтому мы сосредоточили внимание на недопущении проникновения инфекции на само предприятие и при этом в полном объеме выполняем производственные программы. Ведется ежедневный анализ эпидемической обстановки, для этого мы организовали обязательное тестирование на коронавирус для работников после отпуска 7 и более дней, после выхода с больничного, так называемых «контактных». К 26 октября мы провели 10 662 теста, еженедельно проводим порядка 800 тестирований. Параллельно ведется сбор-анализ дополнительной информации: дата и причина сдачи анализа, дата подтверждения диагноза, местонахождение и состояние здоровья сотрудника, количество контактов на рабочем месте, дата последнего нахождения на рабочем месте», – пояснил Сергей Сусликов.
«На наших объектах в Перми и Губахе были введены серьезные меры по недопущению заражения. В пермском офисе «удаленка» для 50% сотрудников действует еще с весны. На заводе в Губахе дневной персонал также выведен на удаленный режим работы. Для работников сторонних организаций допуск на предприятие и строительную площадку возможен только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Также мы провели массовую вакцинацию от гриппа среди всех сотрудников нашей компании, – рассказал председатель Совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. – Мы тратим большие деньги на обеспечение безопасности здоровья работников, жителей региона. Действенное средство борьбы с вирусом – это изоляция, к ней нужно стремиться сейчас. Это касается, в том числе, школ и транспорта: статистика показывает, что это самые уязвимые для распространения инфекции места. Нужно принимать меры, усилить информирование населения и работу по проверке предприятий. Мы как промышленники поддержим данные инициативы».
Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 представляет большую опасность при нынешнем отношении населения к угрозе заболевания.
Губернатор обозначил, что школьные каникулы позволят оценить влияние очного обучения на рост заболеваемости, после чего будет сделан вывод и приняты соответствующие меры. При этом опыт других регионов и Пермского края говорит о высокой роли соблюдения мер безопасности в общественном транспорте. «К сожалению, не все жители у нас социально-ответственные и не все носят маски», – констатировал Дмитрий Махонин и поручил минтрансу совместно с пермской администрацией не снижать контроль масочного режима в транспорте.
Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас как никогда важна координация действий властей и предприятий, отметив, что, согласно законодательству, руководители компаний несут персональную ответственность за выполнение всех предписанных мер безопасности.
«Заболеваемость растет, и регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан. Вхождение в режим полной самоизоляции станет крайне чувствительным для экономики, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас необходимо очень ответственно подойти к переводу работников на удаленную форму работы. В первую очередь, из групп риска – старшего поколения и тех, кто имеет хронические заболевания. Напомню, в мае этот показатель был в районе 30%, сейчас только 7%. При этом показатели заболеваемости сейчас в разы выше, – подчеркнул губернатор. – Мы видим, что крупные предприятия выполняют рекомендации, и до 20% работников переведены на удаленную форму работы. Это позволит снизить контактность людей и дать передышку нашей медицине по оказанию помощи. Кроме того, у нас школьные каникулы. Удаленная работа позволит оставить детей дома и обезопасить бабушек и дедушек».
Главный санитарный врач, глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев акцентировал внимание руководителей предприятий на важности разведения потоков сотрудников в утренние часы. «Многие на работу ездят в автобусах. Если есть возможность, разведите время начала смены, чтобы не такое столпотворение было в транспорте. Второй «барьер», который необходимо усилить, – входные фильтры. Сейчас там наблюдается столпотворение, помимо этого, далеко не на всех предприятиях есть термометрия, санитайзеры. Нам нужно максимально исключить варианты распространения инфекции с применением масок и дезсредств», – обозначил Виталий Костарев.
Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, на предприятии организована непрерывная работа по тестированию сотрудников на наличие коронавируса. При этом из почти 8,5 тыс. сотрудников в режиме «удаленной работы», командировках, отпусках и на больничных находятся более 3 тыс. чел., работа по выведению еще части сотрудников будет продолжена.
«Учитывая то, что мы отвечаем за непрерывность транспорта газа, и то, что большое количество людей работает в смену и выполняет ремонтные работы на газопроводах, вывести много работников на удаленку невозможно. Поэтому мы сосредоточили внимание на недопущении проникновения инфекции на само предприятие и при этом в полном объеме выполняем производственные программы. Ведется ежедневный анализ эпидемической обстановки, для этого мы организовали обязательное тестирование на коронавирус для работников после отпуска 7 и более дней, после выхода с больничного, так называемых «контактных». К 26 октября мы провели 10 662 теста, еженедельно проводим порядка 800 тестирований. Параллельно ведется сбор-анализ дополнительной информации: дата и причина сдачи анализа, дата подтверждения диагноза, местонахождение и состояние здоровья сотрудника, количество контактов на рабочем месте, дата последнего нахождения на рабочем месте», – пояснил Сергей Сусликов.
«На наших объектах в Перми и Губахе были введены серьезные меры по недопущению заражения. В пермском офисе «удаленка» для 50% сотрудников действует еще с весны. На заводе в Губахе дневной персонал также выведен на удаленный режим работы. Для работников сторонних организаций допуск на предприятие и строительную площадку возможен только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Также мы провели массовую вакцинацию от гриппа среди всех сотрудников нашей компании, – рассказал председатель Совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. – Мы тратим большие деньги на обеспечение безопасности здоровья работников, жителей региона. Действенное средство борьбы с вирусом – это изоляция, к ней нужно стремиться сейчас. Это касается, в том числе, школ и транспорта: статистика показывает, что это самые уязвимые для распространения инфекции места. Нужно принимать меры, усилить информирование населения и работу по проверке предприятий. Мы как промышленники поддержим данные инициативы».
Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 представляет большую опасность при нынешнем отношении населения к угрозе заболевания.
Губернатор обозначил, что школьные каникулы позволят оценить влияние очного обучения на рост заболеваемости, после чего будет сделан вывод и приняты соответствующие меры. При этом опыт других регионов и Пермского края говорит о высокой роли соблюдения мер безопасности в общественном транспорте. «К сожалению, не все жители у нас социально-ответственные и не все носят маски», – констатировал Дмитрий Махонин и поручил минтрансу совместно с пермской администрацией не снижать контроль масочного режима в транспорте.
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