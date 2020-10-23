Игорь Сапко предложил ряд мер для решения вопроса с доступностью лекарственных препаратов

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Депутат Государственной Думы Игорь Сапко подготовил депутатский запрос в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в котором предложил ряд конкретных мер для решения вопроса с доступностью лекарственных препаратов, в том числе по введению моратория на требования по маркировке.Парламентарий сообщил, что к нему поступает значительное количество обращений по проблемам, связанным с невозможностью приобретения в аптеках лекарственных препаратов, в том числе и в ходе онлайн-приемов, встреч с гражданами, через социальные сети.«Понимаю всю важность маркирования как одного из действенных способов борьбы с оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов, но в настоящее время сложилась критическая ситуация с доступностью лекарственных препаратов в аптеках, что усугубляется и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», - отметил Игорь Сапко.Депутат предложил рассмотреть возможность:1. установить особый порядок работы на время эпидемии COVID-19 с целью беспрепятственного движения продукции в цепи поставок и внести в возможно короткие сроки изменения в нормативные правовые акты, позволяющие обеспечить отказ от передачи данных в информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (далее - ИС МДЛП) в случае, если технические сбои в системе делают информационный обмен с системой невозможным;2. ввести временный (до нормализации работы ИС МДЛП) мораторий по привлечению субъектов обращения лекарственных препаратов к административной ответственности;3. ввести меры ответственности и для оператора ИС МДЛП, повлекшие возникновение убытков у поставщиков лекарственных препаратов вследствие несвоевременного исполнения договорных обязательств.«Данные меры позволят не только обеспечить сегодняшний высокий спрос на препараты, но и создадут условия для принятия необходимых мер по обеспечению работоспособности информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов и повышению качества, доступности, результативности ее обслуживания оператором», - подытожил Игорь Сапко.