В Пермском крае показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей вырос до 484,6

© Вечерние ведомости

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Пермском крае за период с 20 по 26 октября выросло с 446,6 до 484,6. На сегодняшний день в регионе выявлено 12734 заболевших COVID-19.В Приволжском федеральном округе самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом на этой неделе в следующих регионах: в Ульяновской области 1582,6 случая на 100 тыс. жителей, в Нижегородской области – 1222,9, в Пензенской области – 1078,3. В Татарстане, где стабильно сохраняется самый низкий показатель в ПФО, количество выявленных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения выросло до 210,6.В ПФО на 100 тыс. жителей приходится 673,5 заболевшего коронавирусной инфекцией.