НКО Перми приглашают принять участие в конкурсе проектов к празднованию 300-летия столицы Прикамья

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В конкурсном отборе смогут приять участие некоммерческие общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории краевой столицы. Участникам необходимо разработать проект, посвященный празднованию 300-летия города.Обязательными условиями проекта является его реализация на территории Перми, а также наличие в проекте бесплатных услуг, оказываемых жителям и гостям города.Для участия в конкурсном отборе принимаются проекты по пяти направлениям – просвещение, событийная программа, театральная постановка, медиапроекты и кино, издательская деятельность.Определит победителей экспертный совет. Окончательное решение о реализации и определении объема софинансирования лучших проектов будет принято рабочей группой по подготовке к празднованию 300-летия Перми, созданной при министерстве культуры Пермского края. Поддержку реализации проектов планируется осуществлять за счет средств городского, краевого и федерального бюджетов.Для участия в конкурсном отборе организациям необходимо предоставить паспорт, презентацию и детальную смету проекта до 9 ноября. Пакет документов можно направить в Агентство социокультурных проектов при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми по адресу: ул. Монастырская, 95а. Либо выслать на электронную почту: perm300@gorodperm.ru в формате pdf. Количество подаваемых проектов от одного участника конкурсного отбора не ограничено.Задать свои вопросы о проведении конкурса можно по телефону организатора: 215-37-76. Подробнее с условиями участия в конкурсном отборе можно ознакомиться в положении.Кроме того, жителям краевой столицы предлагают стать активными участниками празднования юбилея города. Для этого он могут направлять свои отзывы и предложения по концепции празднования 300-летия Перми на электронную почту: perm300@gorodperm.ru. На сегодня горожане уже оставили 134 отзыва и предложения по этому вопросу.Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин одним из основных аспектов празднования юбилея краевой столицы обозначил социальную включенность. По словам главы региона, жители города могут стать созидателями, участниками, авторами многих проектов. Привлечь пермяков к подготовке празднования планируется разными способами. Например, запустить голосование на портале «Управляем вместе» за символ празднования 300-летия, пригласить к участию в конкурсе на разработку брендбука с учетом выбранного символа.