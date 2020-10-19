В Прикамье на краевой конкурс поступило почти 300 проектов инициативного бюджетирования

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В этом году в министерство территориального развития Пермского края поступило 297 проектов инициативного бюджетирования на краевой конкурсный отбор. Большая часть из них направлена на обустройство спортивных и детских площадок (144), 38 проектов по благоустройству территории, 32 – восстановление памятников, остальные направлены на ремонт социальных учреждений, систем водоснабжения, дорог и тротуаров, а также приобретение оборудования и техники.«Жители ответственно готовят заявки на конкурсный отбор, некоторые проявляют творческий и креативный подход. Например, в этом году, помимо графических рисунков и чертежей будущих объектов, представлен наглядный макет парка, выполненный самостоятельно из подручных материалов», – отметил и.о. министра территориального развития Пермского края Александр Борисов.Все заявленные проекты будут оцениваться по установленным критериям, таким как продвижение проекта (в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте муниципалитета), наличие визуального сопровождения (макета, рисунка, чертежа) и других. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, станут победителями. Их создатели получат возможность реализовать свою идею с помощью краевой поддержки в 2021 году. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено порядка 145 млн руб.Результаты краевого конкурсного отбора будут опубликованы на сайте министерства территориального развития Пермского края к концу ноября.Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что решение значимых задач в территориях края зависит не только от органов власти, но и от активного участия населения. «Механизм инициативного бюджетирования – отличный пример вовлеченности граждан: жители сами принимают управленческие решения для улучшения качества собственной жизни, разрабатывают проекты, контролируют их реализацию», – подчеркивал он.Напомним, инициативное бюджетирование является одной из краевых форм поддержки идей жителей территорий. До 90% финансирования проектов осуществляется из бюджета Прикамья. В 2020 году в рамках механизма реализуются 185 проектов.