Пермские учреждения культуры вводят меры по профилактике коронавируса

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По рекомендации краевого министерства культуры с 26 октября в муниципальных учреждениях культуры вводятся ограничительные меры. Приказ подписан департаментом культуры и молодежной политики администрации Перми.Так, с 26 октября по 8 ноября пермские учреждения культуры должны будут отменить, либо перенести проведение запланированных мероприятий с участием зрителей на более поздний срок или провести их в онлайн-формате. Исключение составляет работа на открытом воздухе. Речь идет о Пермском зоопарке, учреждении культуры «ПермьПарк».Учреждения культуры, которые осуществляют образовательную деятельность, с 26 октября должны предусмотреть проведение занятий в дистанционном режиме.Муниципальные учреждения, которые ведут выставочную работу, должны обеспечивать доступ в учреждение не более 10 посетителей одновременно.Библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек» временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей.