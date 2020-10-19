В рамках нацпроекта количество подключаемых к интернету СЗО в Прикамье в этом году увеличится на 41

15.11 Понедельник, 26 октября 2020
Пермский край: новости дня
В Прикамье, благодаря нацпроекту, учителя смогут использовать ЭПОС, а фельдшеры – телемедицину.

В Пермском крае завершен второй этап подключения СЗО (социально значимых объектов) к высокоскоростному интернету. В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», инициированной президентом России Владимиром Путиным, до 1 октября уже подключено 207 объектов. К концу года, по решению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, количество СЗО будет увеличено на 41. Всего в этом году доступ к интернету получат 248 объектов, включая 124 ФАПа и 89 школ.

Фельдшеры получат доступ к Единой информационной системе здравоохранения Пермского края. Это позволит проводить телемедицинские консультации, работать с электронной медкартой (ЭМК) пациента.

Подключение школ к высокоскоростному интернету создает возможность внедрять в образовательные организации электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС).

Помимо школ и ФАПов, к интернету подключены пожарные части, органы местного самоуправления, отделы вневедомственной охраны, отделения лицензионно-разрешительной работы.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что за последние годы, благодаря поддержке федерации, регион смог подключить большой объем населенных пунктов и СЗО к интернету. Губернатор акцентировал, что эта поддержка позволяет значительно повысить уровень образования и медицины в регионе, а также облегчить работу врачей и учителей. «Сегодня к интернету подключены все больницы, к концу 2021 года подключим все школы Пермского края», – сказал он.

Всего к 2022 году в рамках этого проекта к высокоскоростному интернету будет подключено 646 СЗО, включая 187 ФАПов, 277 школ, 24 пожарные части.

«К октябрю СЗО были обеспечены интернетом в 150 населенных пунктах численностью от 50 до 550 чел. Пользу от подключения данных объектов ощутят свыше 50 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов. Благодаря нацпрограмме у них появится возможность подключиться к высокоскоростному интернету. Это особенно важно сейчас, когда потребность в интернете ощущается наиболее остро», – подчеркнул и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин. Так, связь появилась в школах Косинского района (с. Чураки, 160 учеников), Карагайского (с. Зюкай, 282 ученика) и Александровского района (с. Усть-Игум, 452 ученика). Кроме того, широкополосным интернетом обеспечены ФАПы в небольших поселениях: Юрлинский район (с. Усть-Зула, 222 чел.), Сивинский (с. Шулынды, 352 чел.) и Кудымкарский район (п. Велва-База, 520 чел.).
© Вечерние ведомости
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