С 23 ноября в Перми будет расширена зона платной парковки

14.31 Понедельник, 26 октября 2020
Пермский край: новости дня
Такое решение было принято, поскольку в ряде кварталов пиковая загруженность парковочных мест значительно превысила 90%. В Свердловском районе парковка станет платной по улицам Газеты Звезда и Глеба Успенского, в Ленинском районе – на территории микрорайона Разгуляй.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, после обследования загруженности территории было принято решение добавить к зоне платной парковки несколько участков.

С 23 ноября, после вступления в силу постановления администрации Перми о соответствующих изменениях, в Свердловском районе города парковка станет платной на протяжении двух кварталов: по улице Газеты Звезда от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского и по улице Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской. Включение в платную зону самой улицы Пионерской отложено до проведения на ней ремонтных работ.

В Ленинском районе Перми нововведения коснутся территории микрорайона Разгуляй. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На небольших улицах микрорайона вводится запрет на стоянку, поскольку ранее жители ТОС «Разгуляй» сталкивались с тем, что узкие улицы частного сектора с утра занимают работники офисов. Запрет на стоянку и появление платных парковок поможет решить эту проблему.

Напомним, система платных парковок в Перми была введена для того, чтобы решить проблему беспорядочной парковки на улицах города и создать возможность удобного передвижения пешеходов и транспортных средств. За 3 года работы системы платных парковок в Перми удалось существенно разгрузить центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит.
© Вечерние ведомости
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