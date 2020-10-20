Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае 12 детей
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19: 94 человека проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 734. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,14 (на 25 октября – 1,14).
Из 155 новых инфицированных – 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 30 человек, 60 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 734. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,14 (на 25 октября – 1,14).
Из 155 новых инфицированных – 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 30 человек, 60 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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