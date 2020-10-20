Оповещения с результатами тестов на COVID-19 станут доступны онлайн для пользователей сервиса «К врачу»

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Уведомления в личном кабинете смогут получить только зарегистрированные в системе пациенты Пермского края, подтвердившие свою личность на портале «Госуслуги».Специалисты Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Пермского края прорабатывают механизм, позволяющий жителям региона самостоятельно отслеживать результаты тестов на COVID-19 в онлайн-режиме. Сервис будет доступен тем, кто по назначению врача сдал анализ для вероятного выявления коронавирусной инфекции в лабораториях, относящихся к министерству здравоохранения Пермского края и Роспотребнадзору.Уведомления смогут получить зарегистрированные пользователи регионального портала медицинских услуг «К врачу». Результаты лабораторного исследования будут отображаться в личном кабинете пациента, в разделе электронной медкарты.Как особо подчеркивают специалисты МИАЦа, для того чтобы получить онлайн-доступ к персональной истории болезни, необходимо не только зарегистрироваться на портале «К врачу» или скачать одноименное приложение, но и пройти идентификацию через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Для этого нужно нажать на вкладку «Вход» и в появившемся окне выбрать «Войти через портал Госуслуг РФ». Система автоматически переведет на портал ЕПГУ, где пользователю требуется ввести свой знакомый пароль, используемый для входа на сайт Госуслуг.При этом для идентификации на региональном портале медицинских услуг «К врачу» подходит только авторизованная учетная запись на ЕПГУ, то есть личность гражданина на сайте Госуслуг должна быть подтвержденной. Сделать это можно несколькими способами: через любой филиал МФЦ, интернет-банки или мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф банка, Почто Банка, Банка ВТБ и других.«Результаты медицинских исследований отображаются в электронной карте, только если пациент сдавал анализы в лаборатории госучреждения. Потому что лишь они имеют доступ к Единой информационной системе здравоохранения Пермского края. Частные исследовательские центры к ней не подключены. На данный момент результаты в систему вводят только 20% лабораторий Пермского края», – поясняют специалисты МИАЦ.Доступ к системе, в частности, имеют учреждения министерства здравоохранения Прикамья: Центр борьбы со СПИД, краевая инфекционная больница и краевая станция переливания крови. При этом сегодня прорабатывается механизм, позволяющий загружать в базу данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.«Сейчас специалисты Роспотребнадзора вносят в Единую систему здравоохранения Прикамья информацию только о каждом шестом результате, но в будущем планируется сделать так, чтобы они сообщали сведения о 100% сданных жителями тестов. Перед нами стоит задача – наладить обратную связь с ведомством. Мы будем добиваться того, чтобы все территориальные отделения Роспотребнадзора в Пермском крае вносили данные о проведенных тестах. Это позволит видеть результаты анализов через портал «К врачу» абсолютно всем, у кого специалисты управления произвели забор мазка», – подчеркивают в МИАЦ.Отметим, часть пользователей сервиса «К врачу» уже сегодня имеют доступ к электронной медицинской карте, а значит, при сдаче теста на COVID-19 в указанные лаборатории в течение трех дней смогут самостоятельно ознакомиться с его результатами в личном кабинете, без обращения на горячую линию Роспотребнадзора.Напомним, ранее на заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос организации в регионе смс-рассылки результатов исследований на коронавирусную инфекцию, чтобы дать возможность жителям оперативно узнавать свой диагноз и не загружать при этом линии колл-центров.