Захар Прилепин возглавит список партии ЗА ПРАВДУ на выборах в Государственную Думу РФ

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22 октября на заседании Центрального комитета партии ЗА ПРАВДУ было принято решение о том, что лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ в 2021 году. Также в список войдут члены Экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку и не пойдут по одномандатным округам.«В СМИ разгоняется ни на чём не обоснованная информация, что якобы я иду по одномандатному округу от Нижегородской области, что не просто не соответствует действительности, а не имеет под собой никаких оснований. Безусловно, партия ЗА ПРАВДУ воспринимает себя как силу, имеющую все основания для самого масштабного присутствия в российской политике, и мы, конечно же, никогда не будет удовлетворены минимальным, разовым, одномоментным, даже в моём лице присутствием в Государственной Думе, поэтому у нас совершенно другие масштабы и совершенно другие перспективы. Позиция наша такова и будет неизменна. Более того, мои партийные товарищи Сергей Михеев и Николай Стариков также не будут выступать в качестве кандидатов по одномандатным округам и пойдут в партийном списке», – заявил Захар Прилепин.Николай Стариков отметил, что политика – это всегда командная игра, где усилия каждого дополняются усилиями товарищей и в итоге получается результат.«На выборах в сентябре 2021 года партия ЗА ПРАВДУ обязательно получит результат. Ни у лидера партии Захара Прилепина, ни у меня нет в этом ни малейших сомнений. Поэтому принято решение не участвовать в выборах в одномандатных округах, а идти в Государственную Думу только по списку. Мне кажется, что это правильное командное решение. Ну, а далее, придя в Государственную Думу, я думаю, что наши избиратели сразу почувствуют изменения не только в информационном, но и в экономическом поле страны, потому что мы пойдем на выборы в Государственную Думу с совершенно новой экономической программой, содержание которой мы расскажем чуть позже», – добавил он.В свою очередь, Сергей Михеев обратил внимание на то, что решение выбрать наиболее медийные фигуры в качестве кандидатов в партийный список является правильным:«Одномандатники, если идут баллотироваться по одномандатным округам, не имеют права принимать участие в дебатах. Поэтому для людей, которые наиболее медийно известны, в частности, речь идёт обо мне, для них логично было бы идти по спискам, для того чтобы иметь возможность участия в дебатах».