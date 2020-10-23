В Прикамье для школьников и студентов открылся центр допобразования «Дом научной коллаборации»

14.36 Пятница, 23 октября 2020
Пермский край: новости дня
В краевой столице открылся центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» (ДНК) им. А.А. Фридмана. Центр создан в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России. В центре ежегодно будут бесплатно обучаться более 400 школьников и студентов СПО под руководством преподавателей пермского вуза. В процесс будут вовлечены ребята со всего Пермского края.

Во время бюджетного послания Законодательному собранию губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что все дети региона должны иметь возможность получить качественное образование, в том числе дополнительное, независимо от территории проживания. «Современный мир требует не просто обучения по общим образовательным программам, он требует еще специализации. Поэтому в Прикамье будут создаваться центры дополнительного образования с современным оборудованием, где дети смогут овладеть необходимыми навыками», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

ДНК создан на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, ученые которого разработали образовательные программы для школьников.

«Благодаря таким центрам дополнительное образование выходит на новый уровень. Мы все привыкли к формату «кружков», развитию творческих и технический способностей у детей во внеурочное время. Но никто и не думал раньше, что возможно объединить дополнительное образование и университетскую науку, что мы сейчас и сделали в ДНК», - отмечает министр образования и науки Пермского края Раисы Кассиной.

Центр – это своего рода лаборатория, где дети смогут впервые попробовать себя в исследовательских проектах. Ученики с 5 по 9 класс будут заниматься по направлению «Детский университет». Для ребят предусмотрены занятия по экспериментальной физике и программированию. Направления «Урок технологии» и «Урок биологии» позволят школьникам 6 и 7 классов овладеть основами робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной биологии.

Для старшеклассников и студентов СПО двери откроет «Малая академия» с курсами по конструированию физических моделей, молекулярной биологии и искусственному интеллекту. Также в рамках деятельности ДНК оборудован коворкинг для коллективной работы и шахматный клуб.

К проведению учебных занятий и руководству научно-техническими проектами детей будут привлечены преподаватели, аспиранты, магистранты ПГГПУ. Обучение в центре подразумевает работу на специализированном оборудовании, которое приобретено и установлено за счет средств национального проекта и краевой поддержки. Общая стоимость оборудования составила более 10,5 млн руб. В центре есть и всем известные шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, и оборудование, отличающее ДНК от любого другого учреждения допобразования. К примеру, камеры и источник питания для электрофореза, микропланшетный фотометр.

В деятельности ДНК предусмотрена насыщенная событийная программа. В олимпиадах, конкурсах и вебинарах научно-технической направленности смогут принять участие 1500 школьников Пермского края.

Последнее направление работы ДНК им. А.А. Фридмана касается повышения квалификации учителей. Более 100 педагогов Пермского края ежегодно будут проходить повышение квалификации на базе созданного ДНК в рамках направления «Педагог-К21», и в дальнейшем смогут внедрить методические и организационные разработки ДНК в своей деятельности.
© Вечерние ведомости
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