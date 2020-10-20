В Пермском крае создадут единое окно для обращений жителей по вопросам здравоохранения

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В следующем году в Прикамье в рамках цифровизации системы здравоохранения будет запущено еще несколько новых направлений.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ). Он занимается медицинской статистикой и развитием цифровых платформ для системы здравоохранения. К ним относятся, например, запись к врачу через мобильное устройство, ведение электронной медицинской карты, где фиксируются все посещения пациентов поликлиники. Дмитрий Махонин также ознакомился с тем, как сейчас на базе МИАЦ выстроена оперативная работа по работе с жителями Прикамья в период пандемии коронавируса.В настоящее время МИАЦ оказывает техническую и организационную помощь по работе с жителями региона. В частности, специалисты центра задействованы в единой горячей линии по коронавирусу и ОРВИ (+7 (342) 258-07-87). С их помощью сформирована и развивается информационная система, которой пользуются операторы для консультирования жителей и распределению потоков: по вопросам вызова врача на дом, волонтерской помощи пожилым и инвалидам, по сдаче мазка, получению электронного листка нетрудоспособности и др. Количество операторов, работающих на линии, увеличилось почти в 2 раза за последние 2 недели. В смену сотрудникам колл-центра МИАЦ совместно с коллегами из МФЦ удается обрабатывать около 4 тыс. звонков ежесуточно. Звонки на горячей телефонной линии принимают порядка 50 операторов.Для оказания неотложной помощи жителям Пермского края усилена работа врачей на дому. Звонки по единому номеру «неотложки» для пяти районов Перми (+7 (342) 270-09-03) принимают 24 оператора, служба неотложной помощи увеличила число выездов в 2 раза – до 8 тыс. в сутки. Для сравнения, в начале месяца в сутки врачам службы неотложной помощи удавалось выехать только к 4 тыс. жителей Прикамья.Дмитрий Махонин подчеркнул, что на достигнутом нельзя останавливаться и развитие дистанционной помощи жителям нужно продолжить. «Коронавирус подверг проверке все социальные сферы жизни, в том числе систему здравоохранения. Теперь мы видим, что при огромном количестве обращений операторам, врачам и медсестрам справиться крайне тяжело. Если сейчас мы решали вопросы ситуативно – увеличивали число операторов, переводили педиатров и терапевтов на прием пациентов на дому, – то сейчас необходимо подойти к решению этих вопросов системно», – отметил губернатор.Помимо этого, увеличение дистанционных услуг населению позволит снизить нагрузку на врачей, вместо оказания консультативной помощи они смогут больше времени уделять непосредственно лечению прикамцев.Эти поручения лягут в основу дальнейшего плана развития Медицинского информационно-аналитического центра. В частности, это создание единого окна по обработке обращений граждан по вопросам здравоохранения. Его работа будет организована с учетом опыта, полученного в период пандемии коронавируса, в первую очередь речь идет о записи жителей на прием к врачу, о вызове врача на дом, о получении льготных лекарств, о психологической помощи. Консультацию и помощь по всем этим вопросам можно будет получить по одному номеру телефона. Ожидается, что единым окном по вопросам здравоохранения жители Прикамья смогут пользоваться уже в следующем году.По словам и.о. директора центра Сергея Степнова, в планах развить еще несколько направлений. Одно из них – платформа «Стационар», она будет включать в себя оцифровку всех данных по стационарам Пермского края. Специалисты МИАЦ смогут в режиме реального времени видеть загруженность больниц и, исходя из этой информации, направлять пациентов туда, где есть свободные места.Еще одним перспективным направлением работы МИАЦ является обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Соответствующая платформа будет, в том числе, учитывать обязательную маркировку упаковки: по штрих-коду каждой упаковки препаратов данные о поставке, распределении и остатках лекарств будут автоматически попадать и отслеживаться в МИАЦ.Все новые системы будут синхронизированы между собой. Таким образом, врачи и специалисты МИАЦ смогут видеть онлайн всю картину: от поликлинического звена до лечения и сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями, врач сможет узнать всю историю болезни и лечения пациента.Дмитрий Махонин поддержал озвученную стратегию развития центра. Губернатор подчеркнул, что и создание единого окна обращений граждан, и развитие новых направлений поможет жителям найти ответы и получить своевременные медицинские услуги. В одном окне прикамцам помогут записаться на прием к узкому специалисту или терапевту, вызвать врача на дом, проинформируют об обеспечении льготными лекарственными препаратами, доступности оказания медицинской помощи, а также помогут решить вопросы госпитализации.