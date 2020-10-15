Большая часть заболевших коронавирусом - жители Прикамья работоспособного возраста

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 144 новых случая заражения COVID-19: 74 человека проходят лечение в больницах, 70 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12277. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,17 (на 22 октября – 1,19).Из 144 новых инфицированных – 54 мужчины, 85 женщин, 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 57 человек в возрасте 45-65, 47 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.