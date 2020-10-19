В выходные в Перми немного потеплеет

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Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. Сегодня, 23 октября, днем в Перми будет -1°C, ночью начнется снег.Завтра снег продолжится, к вечеру потеплеет до +2°C, и снег перейдет в дождь. В воскресенье, 25 октября, столбик термометра покажет +2°C, снег будет таять. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет чуть выше нуля.