В выходные в Перми немного потеплеет
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. Сегодня, 23 октября, днем в Перми будет -1°C, ночью начнется снег.
Завтра снег продолжится, к вечеру потеплеет до +2°C, и снег перейдет в дождь. В воскресенье, 25 октября, столбик термометра покажет +2°C, снег будет таять. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет чуть выше нуля.
Завтра снег продолжится, к вечеру потеплеет до +2°C, и снег перейдет в дождь. В воскресенье, 25 октября, столбик термометра покажет +2°C, снег будет таять. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет чуть выше нуля.
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