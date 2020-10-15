В Прикамье приняты дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-19

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Для упреждения распространения коронавирусной инфекции и снижения уровня заболеваемости, особенно среди старшего поколения, в Пермском крае приняты дополнительные меры предосторожности. Они, в том числе, направлены на поддержание оказания экстренной помощи населению с учетом заполнения стационаров.В частности, работодателям Прикамья рекомендуется обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет. Кроме того, для лиц старшего поколения, которым необходимо придерживаться режима самоизоляции, возвращаются ограничения в виде одиночных прогулок и занятий спортом в общественных местах – парках, садах, скверах. Исключение – обращение за медицинской помощью и следование к ближайшему месту приобретения товаров или услуг.Соответствующие изменения после обсуждения на оперштабе внесены в Указ о мерах по недопущению распространения COVID-19, которые вступят в силу со дня опубликования документа. Ранее работодателям было рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников, выполнение трудовых функций которых возможно удаленно, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также осуществляющих уход за лицами с хроническими заболеваниями.Отметим, по данным Управления Роспотребнадзора, в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Анализ показывает, что среди зараженных за последние две недели 82% – не соблюдали масочный режим, 68% – не соблюдали социальную дистанцию, 71% – посещали массовые мероприятия. В связи с этим, считают в Роспотребнадзоре, обоснованно введение дополнительных ограничительных мер.Кроме того, по словам замруководителя регионального Роспотребнадзора Александра Зомараева, в последние недели наблюдается тенденция роста заболевания среди лиц старше 65 лет.Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин согласился, что нет ценности большей, чем человеческие жизнь и здоровье, поэтому важно снизить темпы заболеваемости. В связи с этим жителям региона необходимо по возможности ограничить свои передвижения. «Мы видим, что, например, в транспорте сложно держать социальную дистанцию. Нужно предоставить части жителей возможность работать из дома, если это технически реально. Это позволит снизить вероятность распространения коронавируса, а значит, уменьшить нагрузку на нашу систему здравоохранения и сохранить текущие объемы плановой медицинской помощи, – обозначил Дмитрий Махонин. – Максимальное разобщение жителей особенно важно для сохранения здоровья лиц старше 65 лет. Они в группе риска, потому что в силу возраста заболевание у них протекает, как правило, в более тяжелой форме, им труднее восстановиться. Именно поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос о бесплатной выдаче лекарств заболевшим лицам старшего поколения. Рассматриваем варианты доставки препаратов волонтерами или медработниками».Кроме того, по инициативе губернатора в ближайшее время состоится совещание с директорами промышленных предприятий Пермского края в связи с ухудшением эпидемической обстановки в регионе, в рамках которого еще раз поднимут вопрос о переводе сотрудников на удаленный режим работы.Напомним, на 22 октября в Пермском крае выявлено 12 133 заболевших коронавирусом. На карантине – 5317 чел., оправиться от инфекции успели 8154 чел.