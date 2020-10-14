Депутаты ЗС Прикамья поддержали ответственное обращение с животными
Пермский край: новости дня
Депутаты Законодательного собрания поддержали предложение по изменению Федерального закона об ответственном обращении с животными.
Нормативно-правовой акт предлагается дополнить новым понятием «собака-поводырь» и исключить обязанность владельцев собак-поводырей соблюдать установленные требования к выгулу домашних животных.
В настоящее время действующее законодательство предусматривает обязанность владельцев контролировать передвижение животного. У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение, что делает невозможным соблюдение установленных требований.
Внесение изменений обеспечит реализацию прав инвалидов по беспрепятственному выгулу животных, доступу к социальным объектам и местам отдыха.
Нормативно-правовой акт предлагается дополнить новым понятием «собака-поводырь» и исключить обязанность владельцев собак-поводырей соблюдать установленные требования к выгулу домашних животных.
В настоящее время действующее законодательство предусматривает обязанность владельцев контролировать передвижение животного. У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение, что делает невозможным соблюдение установленных требований.
Внесение изменений обеспечит реализацию прав инвалидов по беспрепятственному выгулу животных, доступу к социальным объектам и местам отдыха.
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