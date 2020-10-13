Размеры премий в области науки в Пермском крае увеличены в два раза
Пермский край: новости дня
Краевые парламентарии проголосовали за увеличение размеров премий в области науки. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.
Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон о премиях Пермского края в области науки в части корректировки сроков проведения конкурса и размеров вознаграждений.
Предлагается перенести на более ранний срок объявление о проведении конкурса с 1 апреля на 1 февраля, принятие постановления о присуждении премий – с 31 декабря до 30 сентября. Сроки остальных этапов конкурсных процедур также переносятся. Изменения вносятся для осуществления выплат премий в году их присуждения.
Также предлагается увеличить размеры денежных премий в два раза. При этом отмечается, что за последние семь лет изменения размеров не производились. Согласно предложениям премия первой степени будет увеличена до 200 тыс. руб., второй степени – до 100 тыс. руб.
Планируется, что законопроект будет доработан и рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании в ноябре текущего года.
Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон о премиях Пермского края в области науки в части корректировки сроков проведения конкурса и размеров вознаграждений.
Предлагается перенести на более ранний срок объявление о проведении конкурса с 1 апреля на 1 февраля, принятие постановления о присуждении премий – с 31 декабря до 30 сентября. Сроки остальных этапов конкурсных процедур также переносятся. Изменения вносятся для осуществления выплат премий в году их присуждения.
Также предлагается увеличить размеры денежных премий в два раза. При этом отмечается, что за последние семь лет изменения размеров не производились. Согласно предложениям премия первой степени будет увеличена до 200 тыс. руб., второй степени – до 100 тыс. руб.
Планируется, что законопроект будет доработан и рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании в ноябре текущего года.
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