Размеры премий в области науки в Пермском крае увеличены в два раза

© Вечерние ведомости

Краевые парламентарии проголосовали за увеличение размеров премий в области науки. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон о премиях Пермского края в области науки в части корректировки сроков проведения конкурса и размеров вознаграждений.Предлагается перенести на более ранний срок объявление о проведении конкурса с 1 апреля на 1 февраля, принятие постановления о присуждении премий – с 31 декабря до 30 сентября. Сроки остальных этапов конкурсных процедур также переносятся. Изменения вносятся для осуществления выплат премий в году их присуждения.Также предлагается увеличить размеры денежных премий в два раза. При этом отмечается, что за последние семь лет изменения размеров не производились. Согласно предложениям премия первой степени будет увеличена до 200 тыс. руб., второй степени – до 100 тыс. руб.Планируется, что законопроект будет доработан и рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании в ноябре текущего года.