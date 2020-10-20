В Прикамье изменилось назначение мер поддержки «целевиков»

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Краевым парламентом окончательно приняты изменения в законопроект о мерах поддержки обучающихся медицинских вузов на условиях целевого приема.Основная часть изменений касается приведения терминологии в соответствии с федеральным законодательством. Кроме этого, актуализируется название государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение». Из числа получателей поддержки исключаются интерны, в связи с тем, что с 2016 года прекращен прием в медицинские вузы на обучение по программам образования в интернатуре. Последний выпуск интернов в Пермском государственном медицинском университете имени Е.А. Вагнера состоялся в 2017 году.Принятые изменения не затрагивают договоры о целевом обучении, заключенные до вступления законопроекта в силу. Соответствующая поправка была принята между чтениями.