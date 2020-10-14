Валерий Сухих: «Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях»

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Депутаты ЗС Пермского края в первом чтении приняли проект бюджета на трехлетний период. Главный финансовый документ края предполагает рост доходов, а также предусматривает дефицит в рамках, разрешенных бюджетным законодательством.Согласно законопроекту о бюджете доходы региональной казны на 2021 год составят 154,1 млрд рублей, расходы – 172,3 млрд рублей. Дефицит бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года увеличится в 1,7 раза и составит 18,1 млрд рублей. Это 14,7% к объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.В качестве источников погашения дефицита правительством предусмотрены кредиты коммерческих банков. Накануне в рамках заседания профильного комитета первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что регион на сегодняшний день не имеет долгов перед коммерческими организациями. На 1 октября 2020 года долг составлял 11,8% перед федеральным бюджетом.В 2022 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются соответственно на 4,4% и 5,1%, при этом прирост дефицита составит 10,6%. В 2023 году по сравнению с 2022 годом доходы увеличатся на 3,8%, расходы - на 3,7%, прирост дефицита составит 3,1%.По информации правительства, проект бюджета предполагает сохранение всех социальных обязательств, в том числе, индексацию мер социальной поддержки граждан и стипендий. Также в проекте закона заложено финансирование всех 13 государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2021 году составит 167, 2 млрд рублей, или 97,0% от общего объема расходов. Наибольшая доля финансирования выделена на программы: «Образование и молодежная политика» (39,3 млрд рублей), «Качественное здравоохранение» (25,7 млрд рублей), «Развитие транспортной системы» (20, 8 млрд рублей), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (19,6 млрд рублей).«Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях – большие расходы на борьбу с коронавирусом и экономические последствия пандемии, безусловно, скорректировали бюджетную политику региона. Бюджет на следующие три года предполагает увеличение объема заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов и перенос сроков строительства некоторых объектов на более поздний период. Это необходимо для сохранения сбалансированности бюджета и обеспечения социальных обязательств региона перед гражданами. Главное, что краевым властям при этом удалось сохранить все взятые на себя социальные обязательства, профинансировать государственные программы, обеспечить значительную долю бюджета развития, что позволит сохранить курс социально-экономического развития региона», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.