Игорь Сапко прокомментировал важные приоритеты федерального и регионального бюджетов

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22 октября в Москве и Перми прошли обсуждения ключевых подходов к проектам федерального и регионального бюджета на 2021-2023 годы.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в дистанционном режиме выступил с ежегодным посланием Законодательному собранию, а в Государственной Думе на заседании фракции «Единая Россия» прошла встреча с Министром финансов РФ Антоном Силуановым.«Отрадно, что ключевые подходы и приоритеты бюджетов двух уровней совпадают, – прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко. - Безусловно, в этом году нам пришлось столкнуться со сложной эпидемиологической обстановкой, но социальные вопросы для государства и региона по-прежнему остаются самыми важными. В главном финансовом документе страны предусмотрены средства на все социальные обязательства, а также на решение вопросов, связанных с поддержкой экономики регионов, малого и среднего бизнеса».Также депутат отметил, что среди основных направлений бюджетной политики Пермского края губернатор обозначил тему здравоохранения, куда планируется направить рекордные 180 млрд руб.«Особое внимание будет уделено кадровому обеспечению медицинских учреждений региона. Реализацию 24 крупных объектов здравоохранения планируется завершить к концу 2023 года. Каждый третий житель Пермского края получает меры социальной поддержки. Реализация намеченных планов невозможна без поддержки, в первую очередь финансовой, федерального центра. Уже получено 7,7 млрд руб. трансфертов из федерального бюджета. Готов и в дальнейшем активно участвовать в реализации федеральных программ и проектов», - подчеркнул Игорь Сапко.