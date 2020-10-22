В Перми подрядчики начали обрабатывать тротуары и дороги противогололёдными реагентами

© Вечерние ведомости

Минувшей ночью температура в Перми опустилась до -2 градусов. Подрядные организации провели первую в этом сезоне обработку проезжей части и тротуаров реагентами, чтобы не допускать образования наледи.В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми пояснили, что при погодных условиях ближайших дней подрядчикам поставлена задача в ночные часы максимально обрабатывать реагентами тротуары и проезжую часть. Это необходимо для того, чтобы в условиях постоянной смены температуры воздуха с минусовой на плюсовую асфальт оставался сухим, на нём не образовывалась наледь. Особое внимание уделяется тротуарам, подъемам, склонам и опасным поворотам.Подрядные организации районов Перми заблаговременно переоборудовали и проверили необходимую спецтехнику для работы в зимних условиях. Контроль их работы осуществляют районные администрации.Ночью 22 октября обработка проведена во всех районах. Например, в Ленинском районе Перми обработка велась современным реагентом «Бионорд», в первую очередь обрабатывали спуски и подъёмы, а также улицы Окулова и Монастырскую, которые подвержены сильному выветриванию со стороны Камы. В Мотовилихинском районе в переходный сезонный период предусмотрена работа тракторов со специальными прицепами для механической рассыпки противогололедных материалов. Также на улицы Мотовилихи вышли дорожные бригады для ручной обработки проблемных участков дорог. В Кировском и Орджоникидзевском районах проведена обработка пешеходных переходов, дорожных развилкок, автобусных остановок, заездных карманов, спусков и подъемов.Напомним, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми ужесточены требования к подрядным организациям. Приемка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.